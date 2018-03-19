Нардеп в бегах Александр Онищенко располагает по крайней мере одной записью разговора, где президент Украины Порошенко угрожает нардепу уголовными делами, "если кто-то не будет голосовать за его законодательство". По словам нардепа, он должен был обеспечить голосование за определенные законы.

По его словам, разговор состоялся 8 июня, то есть, за неделю до того, как начали арестовывать "его людей".

"На записи Порошенко говорит, что в одной руке у него законопроекты, за которые нужно проголосовать, а в другой - уголовное дело на Александра", - рассказал нардеп.

Онищенко отметил, что законопроекты не были проголосованы, потому что шантажировали человека, которому были неинтересны уголовные дела против народного депутата. При этом, нардеп-беглец добавил, что речь идет о "непопулярных закопроектах" от МВФ.

"Они их потом реализовали. По Донбассу, пенсионной реформе, тарифам. Я так понимаю, что это были проекты законов, которые требовал МВФ", - отметил он.

Как утверждает Онищенко, его записи сенсационные, потому что это "уникальный компромат" на лиц из высшего эшелона власти, и пока эти записи никто не видел и не слышал.

Ранее Онищенко заявил, что написал книгу о президенте Петре Порошенко.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира