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|Онищенко рассказал, как его травил Порошенко
|19.03.2018 08:18
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Нардеп в бегах Александр Онищенко располагает по крайней мере одной записью разговора, где президент Украины Порошенко угрожает нардепу уголовными делами, "если кто-то не будет голосовать за его законодательство". По словам нардепа, он должен был обеспечить голосование за определенные законы.
По его словам, разговор состоялся 8 июня, то есть, за неделю до того, как начали арестовывать "его людей".
"На записи Порошенко говорит, что в одной руке у него законопроекты, за которые нужно проголосовать, а в другой - уголовное дело на Александра", - рассказал нардеп.
Онищенко отметил, что законопроекты не были проголосованы, потому что шантажировали человека, которому были неинтересны уголовные дела против народного депутата. При этом, нардеп-беглец добавил, что речь идет о "непопулярных закопроектах" от МВФ.
"Они их потом реализовали. По Донбассу, пенсионной реформе, тарифам. Я так понимаю, что это были проекты законов, которые требовал МВФ", - отметил он.
Как утверждает Онищенко, его записи сенсационные, потому что это "уникальный компромат" на лиц из высшего эшелона власти, и пока эти записи никто не видел и не слышал.
Ранее Онищенко заявил, что написал книгу о президенте Петре Порошенко.