Сводка Новостей
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|Полиция задержала британца с водительскими правами на имя Гомера Симпсона
|19.03.2018 08:23
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Earlier this week, @tvprp's PC Phillips stopped a car in Milton Keynes.When she tried to identify the driver's ID, she found the below...The driver's car was seized and he was reported for driving with no insurance and driving without a proper licence.D'oh! * * pic.twitter.com/1IFWvJzyvH— Thames Valley Police (@ThamesVP) 15 березня 2018 р.
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