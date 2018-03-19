Вместо фото на правах задержанного британской полицией мужчины было размещено изображение персонажа мультсериала "Симпсоны" Гомера. У водителя с ненастоящими правами изъяли авто Фото: Thames Valley Police / Twitter Вместо фото на карточке размещено изображение персонажа.В полиции уточнили, что у водителя не было страховки и настоящих прав. Его автомобиль изъяли. Earlier this week, @tvprp's PC Phillips stopped a car in Milton Keynes.When she tried to identify the driver's ID, she found the below...The driver's car was seized and he was reported for driving with no insurance and driving without a proper licence.D'oh! ‍ * ‍ * pic.twitter.com/1IFWvJzyvH — Thames Valley Police (@ThamesVP) 15 березня 2018 р. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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