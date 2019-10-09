Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров Украины создал рабочую группу, которая будет заниматься подготовкой к отопительному сезону, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Есть ряд сложных вопросов, например город Смела нас снова "радует"... Сегодня в том числе было принято решение о создании отдельной рабочей группы под руководством министра Бабак Алены Валериевны (Министерство развития громад и территорий - Ред.), которая должна дать оценку тому, что происходит, и в течение нескольких дней предложить правительству, как выйти их непростой ситуации, которая сложилась", - сказал Гончарук в ходе пресс-конференции в среду после заседания Кабмина.

"У нас есть план подготовки к отопительному сезону, согласно которому до 15 октября мы должны все подготовить", - уточнил он.

Правительство пытается добиться, чтобы тарифы на тепло в Укриане не увеличивались, но "это зависит не только от Кабмина". Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста, будет ли увеличиваться тариф в этом отопительном сезоне.

"Смотрите, решение об этом принимает не только правительство. Когда мы подойдем к принятию этого решения, то дадим этому необходимую оценку. Я не Нострадамус. Мы добиваемся сделать так, чтобы тариф не увеличивался, но это не только от нас зависит. Сейчас я не хотел бы давать прямой ответ на ваш вопрос, потому что у меня его нет", - заявил премьер-министр.

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