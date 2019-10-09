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|Гончарук вдруг вспомнил, что скоро зима и надо топить
|09.10.2019 14:42
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Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров Украины создал рабочую группу, которая будет заниматься подготовкой к отопительному сезону, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Правительство пытается добиться, чтобы тарифы на тепло в Укриане не увеличивались, но "это зависит не только от Кабмина". Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста, будет ли увеличиваться тариф в этом отопительном сезоне.