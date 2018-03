Дочь президента США Иванка Трамп и ее супруг Дажерд Кушнер, исполняющие функции советников в Белом доме, направлялись из Вашингтона в Нью-Йорк, сообщает CNN. По данным телеканала, после отказа двигателя в вертолете пара пересела на коммерческий авиарейс. Кушнер был назначен советником президента США в январе 2017 года, Иванка Трамп – в марте Фото: ЕРА Иванка Трамп и Кушнер направлялись в Нью-Йорк, при этом цель их визита источникам телеканала неизвестна.Причина отказа двигателя также не называется. При этом отмечается, что посадка в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне прошла успешно.По данным CNN, после инцидента с вертолетом Кушнер с супругой вылетели в Нью-Йорк коммерческим авиарейсом.Собеседники телеканала также не смогли пояснить, почему Иванка Трамп и Кушнер решили сперва воспользоваться вертолетом, а не самолетом.В марте The New York Times со ссылкой на собственные источники в окружении Трампа сообщала, что американский лидер просил главу аппарата Белого дома Джона Келли уволить Иванку и ее мужа. Собеседники издания отмечали, что особенно президент США был недоволен зятем: из-за расследования деятельности компании Кушнера в сфере недвижимости и утечки информации о понижении его уровня доступа к внутренней документации Белого дома.В июле 2017 года The Guardian сообщала, что Кушнер заключил многомиллионную сделку по покупке недвижимости в Манхэттене с израильским бизнесменом Львом Леваевым, чья компания упоминалась в крупном нью-йоркском расследовании об отмывании денег Россией.По информации СNN, в феврале Кушнеру понизили уровень доступа к внутренней документации Белого дома.Кушнер был назначен советником президента США в январе 2017 года, Иванка Трамп – в марте. Супруги зарплату в Белом доме не получают. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки кушнер иванка сша президента белого Теги: мир