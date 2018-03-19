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- Тягнибок объявил охоту на олигархов
|Тягнибок объявил охоту на олигархов
|19.03.2018 08:58
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Председатель ВО "Свобода" Олег Тягнибок анонсировал, что во вторник, 3 апреля, ряд националистических партий и организаций проведут марш "Силы нации - за Украину без олигархов" в Киеве.
"3 апреля объединенные силы украинских националистов (ВО "Свобода", "Правый сектор", "Национальный корпус", ОУН, КУН и другие) проведут в Киеве марш "Силы нации — за Украину без олигархов", — заявил Олег Тягнибок.
Видео выложено на канале ВО "Свободы" в Youtube.
Накануне националисты из "Свободы", "Правого сектора" и "Национального корпуса" блокировали российские дипломатические учреждения в Украине в связи с голосованием на выборах президента РФ. Обошлось без столкновений.