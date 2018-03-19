Подачу тепла в село Крыжановка Одесской области прекратили из-за
отсутствия лимита газа, заявили в Госслужбе по ЧС. Подачу газа
должны возобновить 19 марта Фото: ЕРА "18 марта в 21.25 в ГСЧС
поступила информация о том, что в селе Крыжановка Лиманского района
из-за отсутствия лимита газа осталось без газоснабжения восемь
крышных котельных, обеспечивающих теплоснабжением восемь
многоэтажных домов (около 2120 абонентов, только в ЖК "Суворовский"
проживает 6500 чел.)", – говорится в сообщении.На тот момент
температура воздуха составляла -3°.В ГСЧС добавили, что
газоснабжение должны возобновить 19 марта.
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