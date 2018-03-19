В течение 17–18 марта в результате снегопадов, налипания мокрого снега и порывов ветра сработала автоматическая система защиты линий электропередачи в 129 населенных пунктах, заявили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины. 19 марта в Украине ожидаются метели, снегопады и гололедица на дорогах Фото: Сергей Кузьменко / Facebook "В течение 17–18 марта в результате осложнения погодных условий (снег, налипание мокрого снега, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 129 населенных пунктов в семи областях, а именно: Запорожская – 40, Николаевская – 35, Донецкая – 22, Днепропетровская – 17, Одесская – 10, Херсонская – 3 и Кировоградская – 2", – сказано в сообщении.Для обеспечения проезда, расчистки автодорог и оказания помощи в буксировке транспорта привлечены 1310 единиц техники и 2110 спасателей.Подразделения ГСЧС отбуксировали 308 автомобилей, оказана помощь 483 гражданам.В Государственном агентстве автомобильных дорог Украины функционирует штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.Укргидрометцентр предупреждал, что 17–19 марта в Украине ожидаются метели и понижение температуры до -16°.Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявил, что в случае значительного ухудшения погодных условий городские власти могут рекомендовать объявить 19 марта выходным днем.19 марта в Украине ожидаются метели, снегопады и гололедица на дорогах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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