За президента РФ Владимира Путина проголосовали 92,15% избирателей в аннексированном Крыму, кандидат от КПРФ Павел Грудинин набрал 2,20% голосов. На третьем месте руководитель ЛДПР Владимир Жириновский – 1,81%. Украина и международное общество не признает результатов выборов российского президента на оккупированном полуострове. Путин лидирует в оккупированном Крыму и Севастополе Фото: ЕРА Ближайший соперник Путина, кандидат от КПРФ Павел Грудинин набрал в аннексированном Крыму 2,20%% голосов. На третьем месте руководитель ЛДПР Владимир Жириновский – 1,81%.У Ксении Собчак ("Гражданская инициатива") 1,64% голосов. За лидера "Яблока" Григория Явлинского проголосовали 0,48%, у Бориса Титова от Партии роста 0,26%. Максим Сурайкин ("Коммунисты России") получил 0,21% голосов. Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") набрал 0,19%.В оккупированном Севастополе Путин набрал 90,19% голосов, Грудинин - 3.59%, Жириновский – 2,89%, Собчак – 1,27%. Остальные кандидаты получили менее 1% голосов избирателей, сообщает ЦИК России.На выборах президента России Путин лидирует с 76,67% голосов после обработки 99,8% бюллетеней.18 марта – в день годовщины аннексии Крыма – в России прошли президентские выборы. Издание "ГОРДОН" вело онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня.Путин впервые был избран президентом РФ 26 марта 2000 года. Он переизбирался на пост главы государства в 2004-м и 2012 годах. Согласно конституции России, президентскую должность можно занимать не более двух сроков подряд.23 февраля Министерство иностранных дел Украины направило внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста по поводу проведения выборов российского президента на территории Крыма. Глава ведомства Павел Климкин пообещал, что Киев будет добиваться санкций для причастных к волеизъявлению.Замглавы российского Центризбиркома Николай Булаев 23 февраля сказал, что Украина не сможет помешать выборам президента России в аннексированном Крыму.Украина и ее международные партнеры не признают выборов президента России в оккупированном Крыму, заявил украинский президент Петр Порошенко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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