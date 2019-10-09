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|В ГБР заявили, что силовики три года отмазывали Пашинского
|09.10.2019 15:00
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Дело Пашинского "тормозили" в прокуратуре два года с половиной года.
Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявляет, что следователи Генеральной прокуратуры около двух с половиной лет не расследовали уголовное производство о ранении бывшим уже депутатом Верховной Рады Сергеем Пашинским жителя Киевской области Вячеслава Химикуса и пытались его закрыть.
По словам руководителя ведомства, расследование производства, открытого 31 декабря 2016 года, можно разделить на три этапа.
Труба отметил, что по результатам судмедэкспертизы было установлено, что Пашинский в ходе возникшего на дороге конфликта получил легкие телесные повреждения, а Химикус - тяжелые.
С февраля 2017 года по сентябрь 2019 года дело находилось в Генпрокуратуре, которая, по словам Трубы, все это время модерировала его в пользу экс-нардепа, на что указывает ряд обстоятельств. В частности, получивший пулевое ранение в ногу Химикус не так и не был признан потерпевшим, и ГПУ не расследовала действия Пашинского как причинившие тяжких повреждений. Более того, раненый даже не привлекался к следственному эксперименту.
На нынешнем этапе, по словам Трубы, расследование разблокировано и продолжается следователями Госбюро расследований.