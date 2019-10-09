Дело Пашинского "тормозили" в прокуратуре два года с половиной года.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявляет, что следователи Генеральной прокуратуры около двух с половиной лет не расследовали уголовное производство о ранении бывшим уже депутатом Верховной Рады Сергеем Пашинским жителя Киевской области Вячеслава Химикуса и пытались его закрыть.

По словам руководителя ведомства, расследование производства, открытого 31 декабря 2016 года, можно разделить на три этапа.

Первый – это этап с момента конфликта и открытия дела до начала февраля 2017 года. Расследование тогда проводили следователи Васильковского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области. Основная часть доказательств, на которые сейчас опираются следователи ГБР, были собраны именно в тот период.

Труба отметил, что по результатам судмедэкспертизы было установлено, что Пашинский в ходе возникшего на дороге конфликта получил легкие телесные повреждения, а Химикус - тяжелые.

С февраля 2017 года по сентябрь 2019 года дело находилось в Генпрокуратуре, которая, по словам Трубы, все это время модерировала его в пользу экс-нардепа, на что указывает ряд обстоятельств. В частности, получивший пулевое ранение в ногу Химикус не так и не был признан потерпевшим, и ГПУ не расследовала действия Пашинского как причинившие тяжких повреждений. Более того, раненый даже не привлекался к следственному эксперименту.

При этом ГПУ выделила в отдельное производство хулиганские действия в отношении тогдашнего нардепа и направила его на расследование в полицию. Кроме того, следователи Генпрокуратуры дважды закрывали это уголовное производство. В частности, это произошло еще в 2017 году, но тогда Печерский райсуд Киева признал такое решение преждевременным и обязал провести определенные следственные и процессуальные действия. Однако далее расследование не проводилось. Второй раз дело закрывали в марте уже 2019 года – через 20 дней после передачи его в ГБР.

На нынешнем этапе, по словам Трубы, расследование разблокировано и продолжается следователями Госбюро расследований.

"Расследование только началось. Мы начали с допросов. Мы не исключаем, что будет изменена квалификация. В частности, следователи ГБР должны установить либо опровергнуть факт, держал ли народный депутат, выходя из автомобиля, оружие, и дать этому факту юридическую квалификацию", - добавил руководитель ГБР, заверив, что его ведомство "не охотится на имена".

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