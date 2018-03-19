"Эхо Москвы" отмечает, что с победой на выборах президента РФ Владимира Путина поздравили главы ряда бывших советских государств, Китая, Венесуэлы, Кубы и непризнанной Абхазии. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Мировые лидеры не спешат поздравлять Путина Фото: ЕРА "Ведущие мировые лидеры хранят молчание. Президент США Трамп (Дональд Трамп. – ) не только не прислал поздравление, но и ничего не написал по поводу победы Путина у себя в Twitter", – отмечает радиостанция.Глава Кремля получил поздравления от лидеров бывших советских государств – Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Молдовы и Таджикистана. Кроме того, его поздравили главы Китая, Кубы, Боливии, Венесуэлы, Сербии и непризнанной Абхазии, сообщает "Эхо".18 марта – в день годовщины аннексии Крыма – в России прошли президентские выборы. Издание "ГОРДОН" вело онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня.Путин лидирует с 76,67% голосов после обработки 99,8% бюллетеней. Он впервые был избран президентом РФ 26 марта 2000 года. Путин переизбирался на пост главы государства в 2004-м и 2012 годах. Согласно конституции России, президентскую должность можно занимать не более двух сроков подряд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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