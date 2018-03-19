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Лидеры США и ЕС пока не поздравили Путина с победой на выборах - СМИ
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19.03.2018 09:51
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"Эхо Москвы" отмечает, что с победой на выборах президента РФ
Владимира Путина поздравили главы ряда бывших советских государств,
Китая, Венесуэлы, Кубы и непризнанной Абхазии. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Мировые лидеры не спешат
поздравлять Путина Фото: ЕРА "Ведущие мировые лидеры хранят
молчание. Президент США Трамп (Дональд Трамп. – ) не
только не прислал поздравление, но и ничего не написал по поводу
победы Путина у себя в Twitter", – отмечает радиостанция.Глава
Кремля получил поздравления от лидеров бывших советских
государств – Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Молдовы и
Таджикистана. Кроме того, его поздравили главы Китая, Кубы,
Боливии, Венесуэлы, Сербии и непризнанной Абхазии, сообщает
"Эхо".18 марта – в день годовщины
аннексии Крыма – в России прошли президентские выборы.
Издание "ГОРДОН" вело онлайн-трансляцию наиболее
важных событий дня.Путин лидирует с 76,67% голосов после
обработки 99,8% бюллетеней. Он впервые был избран президентом
РФ 26 марта 2000 года. Путин переизбирался на пост главы
государства в 2004-м и 2012 годах. Согласно
конституции России, президентскую должность можно занимать не более
двух сроков подряд.
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