Showtime выпустил официальный клип фильма "Патрик Мэлроуз" с Камбербэтчем. Видео
19.03.2018 09:59
Телеканал Showtime выпустил официальный трейлер мини-сериала
"Патрик Мелроуз" с британцем Бенедиктом Камбербэтчем в главной
роли. Видео опубликовали в YouTube 16 марта. Названа также дата
выхода первого эпизода ленты – 12 мая. В основу сюжета лег цикл
романов британского журналиста Эдварда Сент-Обина о Патрике
Мэлроузе, британском аристократе. Действие охватывает время с
1960-х до начала нулевых и описывает травматичное детство главного
героя, когда он терпел жестокое обращение отца, а также его зрелые
годы и борьбу с алкогольной и наркотической зависимостью. |
Первый случай выйдет 12 мая Скриншот: Showtime / YouTube видео
Видео:
Showtime / YouTube