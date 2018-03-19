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|В Украине без электричества остаются 129 населенных пунктов
|19.03.2018 10:27
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129 населенных пунктов обесточеныВ течение 17-18 марта в результате осложнения погодных условий (снег, налипание мокрого снега, порывы ветра) после срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 129 населенных пунктов в 7 областях.
Фото: из открытых источников
Речь идет о Запорожской области, где обесточены 40 населенных пунктов, Николаевскую - 35, Донецке - 22, Днепропетровске - 17 Одесскую - 10, Херсонскую - 3 и Кировоградскую - 2, - сообщает Государственная служба по чрезвычайным сиутаций.
В Государственном агентстве автомобильных дорог Украины работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.
Сообщалось также, что в селе Крыжановка Одесской области без теплоснабжения из-за отсутствия лимита на газ при минусовой температуре остались более две тысячи абонентов.
Отметим, в Украине 19 марта в южных, восточных и большинстве центральных областей ожидается сильный снег , кое-где метели, снежные заносы.
Напомним, с 19:00 пятницы и до понедельника в связи со сложными погодными условиями был введен режим ограничения въезда большегрузного и большегрузного транспорта в столицу .