Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова поблагодарила некоторых лидеров западного мира, которые, по ее словам, "внесли лепту" в консолидацию народа России в трудную минуту.

"Наш народ всегда объединяется в трудную минуту, следовательно большое спасибо некоторым лидерам - не буду их называть - западных государств, которые тоже внесли свою положительную лепту, чтобы помогать консолидации нашего народа", - подчеркнула глава ЦИК на подведении итогов состоявшихся в воскресенье президентских выборов.

"Они должны знать: мы никогда не расслабляемся, когда идет такое давление", - добавила она.

Глава ЦИК объясняет высокую явку выборах беспрецедентной информационной кампанией.

"Здесь много факторов. Оценивая работу ЦИК, это была беспрецедентная информационная кампания, в результате которой до каждого была доведена максимальная и полноценная информация, чтобы люди могли думать и выбирать", - сказала Памфилова в понедельник в ходе подведения предварительных результатов голосования.

Кроме того, по ее словам, сыграло роль внедрение так называемого механизма мобильного избирателя, благодаря которому на избирательные участки пришли дополнительно несколько миллионов человек.

Москва благодарит Великобританию за то, что помогла Путину выиграть голосование в России, пишет международная деловая газета.

Financial Times (FT), говоря о победе Владимира Путина на выборах президента России, отмечает, что во многом лучший результат был обеспечен Великобританией.

Ранее Лондон обвинил Москву в отравлении бывшего сотрудника ГРУ, британского агента Сергея Скрипаля.

Обвинения оказались настолько нелепы, что последовавшие санкции против России лишь сплотили русский народ, говорится в статье.

В частности, FT приводит слова Андрея Кондрашова, которого издание называет представителем пресс-службы Путина.

"Явка выше, чем мы ожидали, примерно на 8–10 процентов, за что мы должны сказать спасибо Великобритании", – говорит Кондрашов.



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