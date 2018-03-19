В Дании атаковали турецкое посольство

Злоумышленники бросили в здание посольства минимум четыре бутылки с зажигательной смесью, - сообщает Nyheder .

Патруль, который находился рядом с посольством, видел, как двое нападавших бежали от здания, однако преследования не было - полицейские пытались предотвратить распространение огня.

Переглянути зображення у Твіттері Daily Hurriyat@HurriyatPk Daily Hurriyat@HurriyatPk Turkish Embassy in Denmark Comes Under Petrol Bombs' Attack - According to police, two people attacked Turkey's embassy in Copenhagen with petrol bombs on Monday.

Переглянути інші твіти Daily Hurriyat Відомості про Рекламу у Твіттері та конфіденційність

Напомним, тысячи людей в немецком городе Ганновер 17 марта вышли на демонстрацию против турецкой военной операции в сирийском районе Африн.

Свободная сирийская армия под прикрытием турецких вооруженных сил взяли под контроль центр сирийского города Африн.

Как известно, 20 января Турция начала военную операцию "Оливковая ветвь" в районе города Африн на севере Сирии. Генштаб Турции в четверг, 1 февраля, заявил о уничтожения 19 объектов запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Ирака . В ходе авиаудара погибли 49 курдских бойцов.

Турецкие власти называет представителей курдской самообороны YPG ответвлением Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара и многие западные страны признают террористической организацией. YPG отрицает любые связи с РПК.

За время военной операции тысячи жителей АФРИН вынуждены были покинуть свои дома. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил о гибели 141 гражданского вследствие турецкой операции "Оливковая ветвь".