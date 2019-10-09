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- Трамп заявил, что после опубликования стенограммы разговора с Зеленским, перед ним должны извиниться и прекратить импичмент
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|Трамп заявил, что после опубликования стенограммы разговора с Зеленским, перед ним должны извиниться и прекратить импичмент
|09.10.2019 15:18
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Президент США Дональд Трамп заявил, что после опубликования стенограммы его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским перед них должны извиниться и прекратить "нелепый импичмент" .
Напомним прежний вице-президент США Джо Байден получил $900 тыс. за лоббистскую деятельность от нефтегазовой компании "Burisma Group", заявил украинский нардеп Андрей Деркач, который ссылается на материалы расследования в рамках ряда уголовных производств.
На пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду Деркач обнародовал эти документы, подчеркнув, что в материалах уголовного производства описан механизм получения денег Байденом-старшим.
Деркач обнародовал суммы средств, перечисляемых представителям "Burisma Group", между которых фигурирует и Хантер Байден.
Кроме этого он подчеркнул, что используя политико-экономические рычаги влияния на украинскую власть и манипулируя вопросом предоставления Украине финансовой помощи, Джо Байден активно содействовал закрытию уголовных дел, связанных с деятельностью бывшего министра экологии Украины Николая Злочевского, являющегося президентом и собственником "Burisma Group".
Также, отметил народный депутат Украины, о факте привязки со стороны США дела Злочевского к кредитным гарантиям свидетельствует хронология событий.
Так, согласно информации на одном из слайдов презентации Деркача, после обнародования указа об увольнении Шокина с поста генпрокурора Украины 3 апреля 2016г уже 3 июня, правительства США и Украины подписали соглашение о кредитных гарантиях на сумму $1 млрд.
По словам Деркача, у генпрокурора Украины есть такие полномочия.
Ранее сообщалось, что Деркач на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" обнародовал переписку сотрудников НАБУ и работников посольства США в Киеве. Как свидетельствуют материалы переписки, часто, начиная с 14 июля 2017 года с электронного почтового ящика помощницы первого замглавы НАБУ Гизо Углавы Полины Чиж на адрес специалиста по правовым вопросам программы борьбы с коррупцией Департамента юстиции США посольства США в Украине Анне Емельяновой пересылались перечни криминальных производств, которыми занимаются детективы НАБУ.
Нардеп также сообщил, что материалы по "NABU-leaks" будут публиковаться на его странице в соцсети Фейсбук, а полученные им от журналистов-расследователей материалы уже переданы в Государственное бюро расследований (ГБР) и Генпрокуратуру Украины.
Кроме этого, Деркач сообщил, что инициирует создание парламентской временной следственной комиссии, а также подал заявление о возобновлении дела против должностных лиц Украины по факту вмешательства в выборы США. Поего словам, заседание суда состоится 21 октября.