На Паралимпиаде-2018 Украина получила 22 медали

" Информируем общественность, что государство выплатит нашим чемпионам и призерам XII зимних Паралимпийских игр денежные вознаграждения на общую сумму более 90 млн гривен. Напоминаю, что наши паралимпийцы получат за I место - 125 тыс. Долларов, за II место - 80 тыс. Долларов, за III место - 55 тыс. долл ", - сообщил исполняющий обязанности министра спорта Украины Николай Даневич.

И. о. министра опубликовал скан-копию соответствующего приказа по министерству №1187 от 19 марта за его подписью, в котором указано общее фонд вознаграждения в размере 3 млн 440 тыс. долларов.

Напомним, в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 18 марта прошли XII зимние Паралимпийские игры. В Южной Корее собрались более пятисот спортсменов из 48 стран мира. Они соревновались между собой в 6 спортивных дисциплинах. Всего на Паралимпиаде-2018 было разыграно 80 комплектов медалей.