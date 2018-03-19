Высокопоставленные сотрудники Белого дома обязаны сохранять конфиденциальность и по истечении строка пребывания президента США Дональда Трампа на посту, пишет издание Washington Post. Трамп принял решение из-за утечек информации Фото: ЕРА Такое решение Трамп принял в первые месяцы после инаугурации из-за утечек информации.Некоторые из чиновников сначала отказались, но под давлением Райнса Прибуса, занимавшего на тот момент пост руководителя аппарата Белого дома, все же согласились.Согласно договору, конфиденциальность должна была сохраняться и по истечении срока пребывания Трампа на посту президента.По информации издания, согласно черновику соглашения, сотруднику Белого дома, нарушившему соглашение, грозит штраф в $10 млн. Предполагается, что в финальной версии соглашения эта сумма могла быть уменьшена.Трамп победил на президентских выборах в США 8 ноября 2016 года, 20 января 2017 года он официально вступил в должность. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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