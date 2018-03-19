Путин получил рекордную поддержку избирателей в своей карьере

Павел Грудинин набирает 11,82%, Владимир Жириновский набирает 5,68%. Другие кандидаты до настоящего момента набирают меньше 2% голосов: Ксения Собчак получила 1,66%, Григорий Явлинский - 1,04% голосов, Борис Титов - 0,75%, Максим Сурайкин - 0,68%, Сергей Бабурин - 0,65 %.

Путин получил рекордную поддержку избирателей в своей карьере, пишут российские СМИ. На выборах-2000 Путин получил поддержку 39700000 избирателей (52,9%), в 2004 году - 49600000 (71,31%), в 2012 году - 45600000 (63,6%)

Выборы президента России прошли 18 марта - в четвертую годовщину незаконной аннексии Крыма. Участие в них приняли 8 кандидатов, в том числе действующий президент страны. РФ традиционно с момента аннексии Крыма провела голосования на полуострове.