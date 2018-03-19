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Сутки в АТО: боевики дважды открывали огонь у Авдеевки
19.03.2018 11:06
Сутки в АТО: боевики дважды открывали огонь у Авдеевки
На Луганском направлении в течение суток сохранялась тишина
За прошедшие сутки агрессор совершил два обстрелы укреплений Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня один украинский защитник получил боевую травму.
Сутки в АТО: боевики дважды открывали огонь у Авдеевки Фото: Андрій Попіль

Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня, -  сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на Донецком направлении враг дважды открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям ВСУ неподалеку Авдеевки.

На Луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.

Напомним, за минувшие сутки штаб Антитеррористической операции зафиксировал один обстрел боевиками позиций Вооруженных Сил Украины.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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