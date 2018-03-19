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|Пугачева сфотографировалась без макияжа и с мокрыми волосами
|19.03.2018 11:21
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С легким паром!!!Завтра с чистой совестью пойду на выборы. *Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla * orfey) 17 Мар 2018 в 2:07 PDT
По информации программы "Ты не поверишь!", Пугачева сделала резекцию желудка.Летом 2017 года Пугачевой сделали операцию на сосудах.Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. Она замужем за шоуменом Максимом Галкиным, который младше ее на 27 лет.
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