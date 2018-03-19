Российская певица Алла Пугачева поделилась снимком, на котором запечатлена без грима. Пугачева: С легким паром! Фото: alla_orfey / Instagram Фото она разместила в Instagram."С легким паром! Завтра с чистой совестью пойду на выборы", – написала она 17 марта. С легким паром!!!Завтра с чистой совестью пойду на выборы. * Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla * orfey) 17 Мар 2018 в 2:07 PDT По информации программы "Ты не поверишь!", Пугачева сделала резекцию желудка.Летом 2017 года Пугачевой сделали операцию на сосудах.Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. Она замужем за шоуменом Максимом Галкиным, который младше ее на 27 лет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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