Глава МИД Украины Павел Климкин провел в Брюсселе встречу с коллегами из европейских стран. Климкин находится с визитом в Брюсселе Фото: ЕРА "Мы передали европейцам список из более чем 140 человек, привлеченных к проведению незаконных выборов в Крыму", – отметил он.Макеев рассказал, что интерес министров из стран ЕС к встрече с Климкиным был значительным. Он добавил, что "такого количества, кажется, не было никогда".На сайте МИД Украины сообщается, что глава ведомства 18–19 марта находится с визитом в Брюсселе. Анонсировалась, в частности, встреча в формате "группа друзей Украины в ЕС + Украина" на уровне глав внешнеполитических ведомств государств – членов ЕС с участием высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. Планируется, что Климкин встретится также с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, первым вице-президентом Европейской комиссии Франсом Тиммермансом и еврокомиссаром по вопросам расширения Йоханнесом Ханом.В оккупированном Россией Крыму и Севастополе за президента РФ Владимира Путина проголосовало более 90% избирателей, сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ.На выборах президента России Путин лидирует с 76,67% голосов после обработки 99,8% бюллетеней.18 марта – в день годовщины аннексии Крыма – в России прошли президентские выборы. Издание "ГОРДОН" вело онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня.Путин впервые был избран президентом РФ 26 марта 2000 года. Он переизбирался на пост главы государства в 2004-м и 2012 годах. Согласно конституции России, президентскую должность можно занимать не более двух сроков подряд.23 февраля Министерство иностранных дел Украины направило внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста по поводу проведения выборов российского президента на территории Крыма. Глава ведомства Павел Климкин пообещал, что Киев будет добиваться санкций для причастных к волеизъявлению.Украина и ее международные партнеры не признают выборов президента России в оккупированном Крыму, заявил президент Украины Петр Порошенко.Он назвал результаты так называемых выборов в Крыму "филькиной грамотой". Порошенко ожидает, что в итоговом отчете международной миссии будет указано на незаконность проведения голосования на территории полуострова. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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