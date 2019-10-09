Сводка Новостей
- Кличко идёт в атаку: мэр Киева заявил, что столица и прилегающие населённые пункты создали "Киевскую агломерацию"
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|Кличко идёт в атаку: мэр Киева заявил, что столица и прилегающие населённые пункты создали "Киевскую агломерацию"
|09.10.2019 15:55
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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица и 19-ть прилегающих к ней населенных пунктов создали ассоциацию "Киевская агломерация"
Кабинет министров не получал представлений на должность главы Киевской государственной городской администрации.
Об этом заявил на брифинг премьер-министра Алексея Гончарука по итогам заседания Кабинета министров.
Не понятно, кто должен сделпть такое представление, потому что по закону именно Кабмин должен его сделать на президента Зеленского.
В частности, в Гончарука спросили о кандидатуре народного депутата от "Слуги народа" экс-гендиректоре телеканала "1+1" Александре Ткаченко.
Отметим, Ткаченко уже подал декларацию кандидата на должность главы Киевской городской государственной администрации.