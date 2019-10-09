Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица и 19-ть прилегающих к ней населенных пунктов создали ассоциацию "Киевская агломерация"

"Столица и общества 19-ти прилегающих к ней населенных пунктов создали ассоциацию «Киевская агломерация». Представители еще 30-ти общин, планируют присоединиться к ассоциации, тоже приняли участие в первых учредительных собраниях." - Заявил Виталий Кличко.

Кабинет министров не получал представлений на должность главы Киевской государственной городской администрации.

Об этом заявил на брифинг премьер-министра Алексея Гончарука по итогам заседания Кабинета министров.

"В Кабмин соответствующих представлений (на должность главы КГГА - ред.) не поступало".

Не понятно, кто должен сделпть такое представление, потому что по закону именно Кабмин должен его сделать на президента Зеленского.

В частности, в Гончарука спросили о кандидатуре народного депутата от "Слуги народа" экс-гендиректоре телеканала "1+1" Александре Ткаченко.

Отметим, Ткаченко уже подал декларацию кандидата на должность главы Киевской городской государственной администрации.

По данным УП, у команды Зеленского есть две кандидатуры на должность председателя КГГА Александр Ткаченко (гендиректор холдинга "1 +1 Media" Игоря Коломойского) и Андрей Холодов (бизнесмен и кум жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко).

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