Сервис для быстрого и безопасного поиска подработки в Киеве

Выход – дополнительная работа. Эксперты рекомендуют обратить внимание на рынок услуг: он наиболее перспективный для соискателей. Это подтверждает сервис Kabanchik.ua: на этом сайте доступна подработка в Киеве в сфере услуг. Выбор возможностей поражает своим разнообразием.

Несколько фактов

Онлайн-проект представлен в Киеве (здесь он официально функционирует с 2012 года) и еще в 70 городах Украины. Основное направление – помощь заказчикам услуг – бизнесу и частным лицам – в поиске исполнителей им, соответственно, помощь соискателям в поиске подработки. На сайте зарегистрировано больше 50 тыс. заказчиков. Все услуги разделены по категориям для удобного поиска – только их около 1000.

Для кого предназначен проект?

Если рассматривать преимущества сервиса с точки зрения соискателей подработки, то он обеспечивает удобный и быстрый поиск, безопасность, простой заработок на разовых услугах с фиксированной оплатой по факту. Разнообразие заданий от прямых заказчиков услуг позволяет находить возможности всем желающим: от студентов до пенсионеров, о начинающих до опытных профессионалов. Есть также заказы для людей, предпочитающих работать дома: включая мам в декрете, фрилансеров. К слову, фриланс на Kabanchik.ua – одна из наиболее развивающихся категорий с большим количеством заданий.

Особенности поиска подработки

Главная особенность в том, что ничего искать не нужно: исполнителей ищут сами заказчики. Они оформляю задания с фиксированными условиями: на конкретную услугу с оговоренным объемом работ, определенной оплатой и датой выполнения. Исполнители, подписанные на подходящую категорию, получают извещение о каждом таком оформленном задании. Если условия устраивают – они подают заявки, а клиент выбирает одного кандидата. Он и выполняет работу. Этот принцип позволяет тратить на поиск дополнительной работы только 5-10 минут в день.

Популярные варианты для проработки

Если проанализировать спрос на услуги между киевлян, можно составить такой рейтинг популярных категорий (они, соответственно, самые выгодные в плане заработка для исполнителей):

домашний мастер;

ремонт техники;

курьерская доставка;

клининговые услуги;

ремонт и отделка квартир;

распространение листовок;

работа в Интернете.

Кроме этого, есть немало заказов на необычные услуги. К примеру, очень часто жителям столицы нужны помощники, способные постоять за них в очередях в поликлинике или в госучреждениях.

Вкратце о безопасности

Одна из самых интересных для исполнителей опций – «Безопасная сделка». Она делает сервис гарантом оплаты: клиент заранее оплачивает услугу, а исполнитель получает деньги после качественно выполнения работы в полном объеме. Еще стоит упомянуть, что представители проекта не допускают публикации заданий от мошенников. В любых сложных ситуациях можно обратиться в службу поддержки за консультацией.

Легкий старт

Воспользоваться возможностями сервиса в полной мере и бесплатно можно после регистрации и подтверждения указанных данных. Каждый исполнитель может выбрать любое количество категорий, в которых планирует искать подработку. Для удобства рекомендуется скачать мобильное приложение, позволяющее брать в работу заказы напрямую со смартфона. Сервис – один из наиболее быстрых и безопасных источников выгодной дополнительной работы, подходящей для всех категорий соискателей.