Украинец Владимир Балух выражает протест против незаконного приговора по сфабрикованному против него в оккупированном Крыму уголовному делу, сообщили правозащитники. Балух объявил голодовку Фото: krymr.com "Украинец выражает протест против незаконного приговора по сфабрикованному против него уголовному делу", – заявили правозащитники.Балух несогласен с решением суда, в соответствии с которым он должен провести в колонии-поселении 3 года и 5 месяцев.Правозащитники отметили, что политзаключенного сегодня должны перевести в одиночную камеру СИЗО.19 марта в "Раздольненском районном суде" аннексированного Крыма будут выбирать Балуху меру пресечения в рамках другого дела, возбужденного против него по ч. 2 ст. 321 (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) Уголовного кодекса РФ уже во время содержания под стражей.Балух, фермер из Раздольненского района Крыма, был задержан после обыска 8 декабря 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки. Родственники фермера, известного своей проукраинской позицией, предполагали, что сотрудники спецслужбы подбросили боеприпасы.4 августа 2017 года крымский "суд" приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам тюремного срока за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. Активист свою вину не признал.Крымские правозащитники назвали дело сфабрикованным и подали две жалобы в Европейский суд по правам человека.2 октября "суд" отменил приговор Балуху, но оставил его под арестом. Уголовное дело отправили на новое судебное рассмотрение другим составом "суда". 24 октября арест активиста продлили до 16 января 2018 года. Однако 29 ноября "Верховный суд" Крыма отменил это решение.16 января Балуха взяли под стражу в зале Раздольненского районного "суда" оккупированного Крыма. Его приговорили к трем годам и семи месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тыс. руб. (почти 5 тыс. грн).14 марта Верховный суд аннексированного Крыма исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, после чего приговор изменили до трех лет и пяти месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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