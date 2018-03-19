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Семенченко вызвали на допрос в ГПУ
19.03.2018 12:09
Нардеп от "Самопомочі" Семен Семенченко заявил, что получил три повестки, в которых его в качестве свидетеля вызывают в Генпрокуратуру на 14.00, 16.00 и 17.00 19 марта. Семенченко отметил, что на допрос его вызвали в качестве свидетеля Фото: Александр Жирносенко / Facebook По словам члена парламента, он получил три повестки, в которых его вызывают в прокуратуру на 14.00, 16.00 и 17.00 19 марта.Семенченко отметил, что его вызывают в качестве свидетеля, но не сказал, по какому делу.
https://www.facebook.com/dostali.hvatit/posts/1856235987744500

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