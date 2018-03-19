Погода, Новости, загрузка...

Сводка Новостей

Звезда сериала "Сваты" Добронравов госпитализирован
19.03.2018 12:17
Представитель российского актера Федора Добронравова призналась, что он попал в больницу. Этот материал можно прочитать и на украинском языке У Добронравова проблемы со здоровьем Фото: kino-teatr.ru Об этом "РИА Новости" сообщила представитель актера Ирина Сойкина.Она не стала делиться подробностями о состоянии артиста, но отметила, что ничего страшного в его болезни нет.Федор Добронравов в 2011 году получил звание народного артиста России.Он исполнил роли в сериалах "Сваты", "Ликвидация", "День радио", "Золотой теленок".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить