Представитель российского актера Федора Добронравова призналась,
что он попал в больницу. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке У Добронравова проблемы со здоровьем Фото:
kino-teatr.ru Об этом "РИА Новости" сообщила представитель актера
Ирина Сойкина.Она не стала делиться подробностями о состоянии
артиста, но отметила, что ничего страшного в его болезни нет.Федор
Добронравов в 2011 году получил звание народного артиста России.Он
исполнил роли в сериалах "Сваты", "Ликвидация", "День радио",
"Золотой теленок".
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