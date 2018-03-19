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- Журналист Дудь опубликовал фото бритвы после обещания Грудинина сбрить усы в случае получения менее 15% на выборах президента России
|Журналист Дудь опубликовал фото бритвы после обещания Грудинина сбрить усы в случае получения менее 15% на выборах президента России
|19.03.2018 12:25
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pic.twitter.com/d3qBIVuF1K— Юрий Дудь (@yurydud) 19 марта 2018 г.
18 марта – в день годовщины аннексии Крыма – в России прошли президентские выборы. Издание "ГОРДОН" вело онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня. Согласно результатам обработки 99,8% бюллетеней, действующий президент России Владимир Путин лидирует с 76,67% голосов, Грудинин с 11,79% на второй позиции.По данным РБК, результаты кандидата от компартии Грудинина на выборах президента России в 2018 году оказались для КПРФ худшими в истории президентских выборов.Грудинин заявил 18 марта, что выборы не были честными.
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