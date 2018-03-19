Во время содержания они "находились в нечеловеческих условиях", подвергались пыткам или жестокому обращению, сексуальному насилию

Как сообщается в Докладе ООН о правах человека, все без исключения рассказали, что во время содержания они "находились в нечеловеческих условиях", подвергались пыткам или жестокому обращению, сексуальному насилию, угрозам насилия и (или) нарушением гарантий справедливого судебного разбирательства, - информирует Общественное .

15 из 20 опрошенных украинский рассказали, что в отношении них применялась имитация казни, иногда несколько раз, все они при задержании били.

Зато, гражданским, которых задерживало на территории, контролируемой боевиками самоназванного "министерство госбезопасности" всегда на допросы одевали мешок на голову и наручники.

Часть из них удерживали в местах, не приспособленных для содержания - подвал "МГБ", или завод "Изоляция".

Пытки и запугивания на неподконтрольных территориях осуществлялись для того, чтобы удерживаемые признали свою вину - часто это надо было сделать на камеру.

Также удерживаемым сообщали, что только осужденные могут быть обменены, чем также заставляли находящихся оговорить себя и признать вину.

Представители ООН также пообщались с освобожденными украинской властью при обмене 27 декабря 2017.

Во время общения выяснили, что 26 человек указали, что решили принять участие в обмене, поскольку не надеялись иным способом выйти на свободу "из затянуты судебные процессы", а по ним все без исключения применяли меру пресечения - содержание под стражей, пока продолжалось следствие.

В ООН обеспокоены тем, что одновременное освобождение могло быть использовано, "чтобы заставить задержанных, которые не видели перспективы справедливого суда, признать себя виновными, даже если дела против них были плохо обоснованы, а доказательств их вины не хватало".

39 задержанных приговорили накануне обмена на основании признания вины и отказа от апелляции.

18 задержанных, с которыми представители управления верховного комиссара пообщались, сказали, что им предложили заключить соглашение для признания вины для включения их в списки на обмен.

Как известно, 27 декабря состоялся обмен удерживаемых лиц . Украинская сторона получила 73 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.