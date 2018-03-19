На фоне популистских лозунгов о возможности построить хорошо функционирующее общество без проведения болезненных реформ выборы 2019 года станут испытанием для Украины, говорится в заявлении 13 стран – членов ЕС, которым располагает "Европейская правда". Документ составили 13 стран ЕС Фото: ЕРА Неофициальный документ составили Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Ирландия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения, Швеция и Великобритания.Его должны представить на Совете ЕС на уровне министров иностранных дел 19 марта, отмечает издание."Уже слышны популистские аргументы, мол, процветающее и хорошо функционирующее общество может быть создано без проведения болезненных перемен. В этих условиях выборы 2019 года (в 2019 году пройдут парламентские и президентские выборы. – ) станут испытанием для Украины" – говорится в документе.Отмечается также, что политическая ситуация в Украине накануне выборов является вызовом для ЕС.В заявлении также говорится, что Брюссель должен поддержать Украину в противодействии российской дезинформации, кибератакам и другим гибридным действиям России во время выборов 2019 года.Авторы заявления подчеркнули важность независимого функционирования уже созданных в Украине антикоррупционных институтов, а также запуск антикоррупционного суда.Среди прочего в Евросоюзе намерены помочь украинским властям мешать неправдивому тезису, что с 2014 года в стране "ничего не изменилось"."Мы видим изменения благодаря программам в сфере децентрализации, реформы системы госуправления и борьбы с коррупцией. Группа поддержки Украины в рамках Еврокомиссии остается успешной инициативой в политике ЕС. Внешний инвестиционный план ЕС позволяет мобилизовать и использовать потенциально большие объемы инвестиций в реальную экономику (хотя остаются проблемы со способностью Украины освоить их)", – отметили представители стран ЕС.В документе говорится, что Евросоюз должен и в дальнейшем поощрять реформы, проводимые украинскими властями. При этом Брюсселю не стоит воздерживаться от критических заявлений, но не создавать этим платформы для популистов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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