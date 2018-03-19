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13 стран ЕС договорились воздержаться от поддержки популистов в Украине - документ
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19.03.2018 12:40
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На фоне популистских лозунгов о возможности построить хорошо
функционирующее общество без проведения болезненных реформ выборы
2019 года станут испытанием для Украины, говорится в заявлении 13
стран – членов ЕС, которым располагает "Европейская правда".
Документ составили 13 стран ЕС Фото: ЕРА Неофициальный документ
составили Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Ирландия,
Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения, Швеция и
Великобритания.Его должны представить на Совете ЕС на уровне
министров иностранных дел 19 марта, отмечает издание."Уже слышны
популистские аргументы, мол, процветающее и хорошо функционирующее
общество может быть создано без проведения болезненных перемен. В
этих условиях выборы 2019 года (в 2019 году пройдут
парламентские и президентские выборы. – ) станут
испытанием для Украины" – говорится в документе.Отмечается
также, что политическая ситуация в Украине накануне выборов
является вызовом для ЕС.В заявлении также говорится, что Брюссель
должен поддержать Украину в противодействии российской
дезинформации, кибератакам и другим гибридным действиям России во
время выборов 2019 года.Авторы заявления подчеркнули важность
независимого функционирования уже созданных в Украине
антикоррупционных институтов, а также запуск антикоррупционного
суда.Среди прочего в Евросоюзе намерены помочь украинским властям
мешать неправдивому тезису, что с 2014 года в стране "ничего не
изменилось"."Мы видим изменения благодаря программам в сфере
децентрализации, реформы системы госуправления и борьбы с
коррупцией. Группа поддержки Украины в рамках Еврокомиссии остается
успешной инициативой в политике ЕС. Внешний инвестиционный план ЕС
позволяет мобилизовать и использовать потенциально большие объемы
инвестиций в реальную экономику (хотя остаются проблемы со
способностью Украины освоить их)", – отметили представители
стран ЕС.В документе говорится, что Евросоюз должен и в дальнейшем
поощрять реформы, проводимые украинскими властями. При этом
Брюсселю не стоит воздерживаться от критических заявлений, но не
создавать этим платформы для популистов.
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