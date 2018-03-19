Комитет по аттестации футбольных клубов Федерации футбола Украины никогда не проверял, кто спонсирует "Шахтер" и "Мариуполь", заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону главный редактор журнала "Футбол", член исполкома ФФУ Артем Франков. По его словам, оба клуба финансирует бизнесмен Ринат Ахметов. Франков: Недопустимо ни с точки зрения УЕФА, ни с точки зрения ФИФА, чтобы клубы принадлежали одному и тому же человеку Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Ну, у меня документы на столе не лежат, как видите, я без бумаг пришел, но в футбольном мире никто в этом вопросе не сомневается. Разумеется, "Шахтер" и "Мариуполь" финансируются из одного кармана. Комбинат Ильича, который является спонсором "Мариуполя", принадлежит Ринату Ахметову, и нечего тут искать какие-то офшоры, конечных бенефициаров... Просто комитет по аттестации футбола в жизни этих вещей не проверял", – отметил он.Франков добавил, что комитет "не хочет в это лезть и боится связываться"."Если в каком-либо турнире есть люди, которые спонсируются из одного кармана, то даже если они изначально играют честно, всегда существует возможность того, что им дадут команду – и они сыграют нечестно. Именно следовательно недопустимо ни с точки зрения УЕФА, ни с точки зрения ФИФА, чтобы клубы принадлежали одному и тому же человеку", – заявил член исполкома ФФУ.На сайте ФК "Шахтер" сообщается, что генеральным спонсором клуба является группа СКМ Ахметова.О причастности Мариупольского металлургического комбината имени Ильича к финансированию "Мариуполя" на сайте этого клуба не указано.Комбинат принадлежит "Метинвесту". На сайте СКМ сообщается, что группой "Метинвест" управляет компания ООО "Метинвест Холдинг", созданная СКМ в 2006 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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