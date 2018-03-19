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|Стас Шклярский из группы "Пикник" после ДТП вернулся домой
|19.03.2018 13:04
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https://www.facebook.com/piknik.info/posts/1063936117077707
Музыканты рок-группы "Пикник" попали в аварию во Владимирской области, после чего были госпитализированы в Гусь-Хрустальном.Группа "Пикник" была основана в 1978 году в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург). С 1981 года лидером коллектива является Эдмунд Шклярский.
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