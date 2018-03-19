Музыканта российской группы "Пикник" Стаса Шклярского выписали домой. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Стас Шклярский первым из музыкантов "Пикника" был выписан после ДТП Фото: Группа "Пикник" / Facebook Об этом сообщили в воскресенье, 18 марта, на странице коллектива в Facebook.Стас Шклярский попросил не задавать вопросов о здоровье всех участников, поскольку сам музыкант не владеет достоверной информацией.Он отметил, что у его отца, лидера группы, Эдмунда Шклярского, таз не сломан, и попросил дождаться официальной информации относительно дальнейших выступлений. https://www.facebook.com/piknik.info/posts/1063936117077707 Музыканты рок-группы "Пикник" попали в аварию во Владимирской области, после чего были госпитализированы в Гусь-Хрустальном.Группа "Пикник" была основана в 1978 году в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург). С 1981 года лидером коллектива является Эдмунд Шклярский. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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