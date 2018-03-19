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Партия "Відродження" внесла в Раду законопроект о поддержке отечественной промышленности
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19.03.2018 13:12
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Сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження" Виктор
Бондарь заявил, что проект закона разработали вместе с
представителями промышленности и в его тексте учтены предложения
бизнеса. Виктор Бондарь: Наши западные советчики завели страну в
процесс глубинной и деструктивной деиндустриализации Фото:
vidrodzhennya.org.ua "В течение последних трех-четырех лет наши
западные советчики завели страну в процесс глубинной и
деструктивной деиндустриализации. В результате увеличения стоимости
энергоносителей мы действительно теряем свою промышленность, потому
что она становится неконкурентоспособной. Мы постепенно
превращаемся в аграрно-сырьевой придаток Европы. За счет трудовой
миграции из Украины такие европейские страны, как Польша, Болгария,
Румыния, Венгрия, решают свои проблемы нехватки квалифицированного
персонала. В то время как украинская промышленность приходит в
упадок", – заявил сопредседатель депутатской группы "Партия
"Відродження" Виктор Бондарь, комментируя цели документа.Он
объяснил, что законопроект разработали вместе с представителями
промышленности, в его тексте учтены также предложения бизнеса, а
основная задача законодательной инициативы – создать стимулы
для развития украинских промышленных предприятий."Сегодня на
повестке дня парламента должно стоять возрождение отечественной
промышленности, создание новых рабочих мест. У нас есть четкое
видение того, как помочь украинской промышленности выйти из
кризиса. Это можно будет сделать, если парламент поддержит наш
законопроект. И мы обращаемся к народным депутатам из всех фракций
и групп с предложением как можно быстрее его рассмотреть и
поддержать", – отметил политик.Соавторами проекта закона стали
народные депутаты от группы "Партия "Відродження" Виктор Бондарь,
Виталий Хомутынник, Василий Гуляев, Виктор Остапчук, Евгений
Геллер, Андрей Шипко, Геннадий Бобов, Александр Биловол и Антон
Яценко.7 февраля партия "Відродження" и Украинский союз
промышленников и предпринимателей провели встречу, на которой
обсудили экономическую программу политсилы "Собственный путь
Украины", а также экономическую программу УСПП "Платформа
экономического патриотизма". По их расчетам, в Украине при
внедрении этой программы можно достичь экономического роста на
уровне 7–8% в год.5 марта обе организации обсудили проект
закона о поддержке отечественной промышленности и внесли в
него правки и предложения от УСПП.
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