Балерина Анастасия Волочкова показала новую прическу. Волочкова: Дорогие мои! Только для вас стараюсь! Чтобы радовать вас моей красотой Фото: volochkova_art / Instagram Фото она разместила в Instagram."Дорогие мои! Только для вас стараюсь! Чтобы радовать вас моей красотой", – обратилась она к поклонникам. Дорогие мои! Только для вас стараюсь! Чтобы радовать вас моей красотой. * А вот и результат труда моей подруги Майи Михайловны и салона @verossa * hair * moskva * Как вам?.. * #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #мы #instagood #beautiful #любименядолго #love #story #enjoy #весна #наращиваниеволос #шиньоны Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova * art) 17 Мар 2018 в 9:47 PDT Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году после увольнения из Большого театра.Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.Официальной причиной увольнения Волочковой из Большого театра стало якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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