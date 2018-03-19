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|СБУ обыскала три винницкие IT-компании, - ФОТО
|19.03.2018 13:28
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Обыск проводился на основе постановления судаСотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) 16 марта провели обыски в трех винницких IT-компаниях.
СБУ. Фото: informator.media
"Они приехали постановлению одного из киевских судов о проведении обыска в офисном помещении с целью изъятия электронных носителей информации, используемых для функционирования и администрирования четырех сайтов. Ни кому принадлежит имущество, ни кто осуществляет эту работу в постановлении не указаны. Напомню, что в данном офисе находится три различных ИТ-компании ", - сообщил адвокат, представляющий интересы одной из компаний, Роман Корченюк на своей странице в Facebook.
По словам юриста, руководители предприятий предоставили СБУ все документы, подтверждающие, что никакого отношения к данным сайтов они не имеют, а их пребывания в данном помещении - законно.
Фото: facebook/Роман Корченюк
"Любые предложения по исследованию этой техники на причастность к работе с указанными сайтами или предоставления возможности скопировать информацию с жестких дисков и серверов отклонялись. Как адвокат, я убежден, что обыск был направлен исключительно на остановке (уничтожение) работы компаний, а не на выявление доказательств ", -подчеркнул Корченюк.
Фото: facebook/Роман Корченюк
Он отметил, что результатом обысков стала остановка работы трех ИТ-компаний, срыв международных контрактов и уничтожения более 100 рабочих мест ИТ-специалистов.
В рамках которого уголовного производства проводился обыск не сообщается.
Напомним, 16 марта представители Генеральной прокуратуры провели около 15 обысков складских и офисных помещений ООО "Новая почта" в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре .