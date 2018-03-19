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Рабинович: Экономическая политика, которую ведет правительство, закончилась еще сто лет назад
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19.03.2018 13:36
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Среднему и малому бизнесу нужны двухгодичные налоговые каникулы, а
инвесторам в высокотехнологичные отрасли – льготные условия, заявил
народный депутат Украины, руководитель политической партии "За
життя" Вадим Рабинович. | Вадим Рабинович: Cреднему и малому
бизнесу уже не поможет простое облегчение Фото: Вадим Рабинович /
Facebook народный депутат Украины, руководитель политической
партии "За життя" Вадим Рабинович."Для этого нужна совершенно
другая политика. Я много раз уже говорил, что, несмотря на то, что
я их всех просто органически не перевариваю, тем не менее
действительно серьезные расхождения у меня с этими людьми в области
экономики. Я считаю, что так страной не управляют, так экономикой
не управляют. Я считаю, что экономическая политика, которую они
ведут, закончилась еще сто лет назад. Нам нужна открытая
экономполитика. А что касается среднего и малого бизнеса – ему
уже не поможет простое облегчение. Нам нужны льготные условия,
особенно – кредитование, и в первую очередь налоговые каникулы
для среднего и малого бизнеса", – уверен политик.Он добавил,
что сам не будет занимать никаких государственных постов после
выборов."Повторюсь. Я, будучи руководителем партии "За життя", не
займу ни один государственный пост. Если мы выиграем выборы, я
пойду только смотреть за тем, чтобы мои представители полностью
выполняли то, что мы обещали народу. В частности, по среднему и
малому бизнесу нам нужны двухгодичные каникулы и льготные условия
для тех, кто заводит в Украине бизнес, особенно в области
хай-тека", – считает Рабинович.Нардеп считает, что
главные препятствия для бизнеса в Украине – это инфляция и
коррупция, но последнюю нынешняя власть побороть не
сможет."Если наша власть пообещает побороть коррупцию и поборет ее,
я даже буду им аплодировать. Но все прекрасно понимают, что ничего
такого не получится. Коррупцию нынешняя власть победить не может,
потому что она органично вписывается в ту систему "экономического
построения" Украины, которую ведет правительство. Каждый раз, когда
я слышу от чиновников о борьбе с коррупцией, я всегда вспоминаю
старый анекдот о том, что бороться с проституцией силами самого
борделя – это очень и очень сомнительно. Так же и с
коррупцией", – резюмировал политик.ВИДЕОВидео: 112 Украина /
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