Среднему и малому бизнесу нужны двухгодичные налоговые каникулы, а инвесторам в высокотехнологичные отрасли – льготные условия, заявил народный депутат Украины, руководитель политической партии "За життя" Вадим Рабинович. | Вадим Рабинович: Cреднему и малому бизнесу уже не поможет простое облегчение Фото: Вадим Рабинович / Facebook народный депутат Украины, руководитель политической партии "За життя" Вадим Рабинович."Для этого нужна совершенно другая политика. Я много раз уже говорил, что, несмотря на то, что я их всех просто органически не перевариваю, тем не менее действительно серьезные расхождения у меня с этими людьми в области экономики. Я считаю, что так страной не управляют, так экономикой не управляют. Я считаю, что экономическая политика, которую они ведут, закончилась еще сто лет назад. Нам нужна открытая экономполитика. А что касается среднего и малого бизнеса – ему уже не поможет простое облегчение. Нам нужны льготные условия, особенно – кредитование, и в первую очередь налоговые каникулы для среднего и малого бизнеса", – уверен политик.Он добавил, что сам не будет занимать никаких государственных постов после выборов."Повторюсь. Я, будучи руководителем партии "За життя", не займу ни один государственный пост. Если мы выиграем выборы, я пойду только смотреть за тем, чтобы мои представители полностью выполняли то, что мы обещали народу. В частности, по среднему и малому бизнесу нам нужны двухгодичные каникулы и льготные условия для тех, кто заводит в Украине бизнес, особенно в области хай-тека", – считает Рабинович.Нардеп считает, что главные препятствия для бизнеса в Украине – это инфляция и коррупция, но последнюю нынешняя власть побороть не сможет."Если наша власть пообещает побороть коррупцию и поборет ее, я даже буду им аплодировать. Но все прекрасно понимают, что ничего такого не получится. Коррупцию нынешняя власть победить не может, потому что она органично вписывается в ту систему "экономического построения" Украины, которую ведет правительство. Каждый раз, когда я слышу от чиновников о борьбе с коррупцией, я всегда вспоминаю старый анекдот о том, что бороться с проституцией силами самого борделя – это очень и очень сомнительно. Так же и с коррупцией", – резюмировал политик.ВИДЕО Видео: 112 Украина / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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