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Постановление ВР о недопущении строительства "Северного потока-2" необходимо принять на этой неделе, - НФ
19.03.2018 13:36
Постановление ВР о недопущении строительства "Северного потока-2" необходимо принять на этой неделе, - НФ
Проект постановления был зарегистрирован фракцией на прошлой неделе
"Народный фронт" требует от парламента принять постановление о прекращении строительства газопровода "Северный поток-2".
Постановление ВР о недопущении строительства "Северного потока-2" необходимо принять на этой неделе, - НФ Максим Бурбак. Фото: zn.ua

Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбаки во время Согласительного совета.

"Еще на прошлой неделе фракция" Народный фронт "зарегистрировала проект обращения к государствам ЕС, чтобы они прекратили строительство" Северного потока-2 ". Это обращение еще одно важное и своевременное слово украинского парламента, чтобы довести до наших западных партнеров пагубность сотрудничества с кремлевскими дельцами" , - подчеркнул он.

Максим Бурбаки также добавил, что тема Северного потока поднимал во время своих переговоров и руководитель "Народного фронта" Арсений Яценюк, 15-16 марта имел визиты в Польшу и Литву.

В Литве руководитель "Народного фронта" встретился с Премьер-министром Литвы. В Варшаве Яценюк принял участие в Международной конференции "Революция, война и ее последствия", - сообщил он.

"Лидер" Народного фронта "дал реалистичную оценку ситуации в Европе, напомнил, что Россия ведет войну не против Украины, а против только западного мира. Арсений Яценюк отметил укреплении украинской-польского диалога, расширении и объединения санкций в связи с агрессией и незаконной оккупацией Крыма и Донбасса. Также руководитель "Народного фронта" заявил о необходимости расширения НАТО и призвал европейцев отказаться от проекта "Северный поток-2" " , - отметил Максим Бурбаки.

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