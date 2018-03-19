Проект постановления был зарегистрирован фракцией на прошлой неделе

Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбаки во время Согласительного совета.

"Еще на прошлой неделе фракция" Народный фронт "зарегистрировала проект обращения к государствам ЕС, чтобы они прекратили строительство" Северного потока-2 ". Это обращение еще одно важное и своевременное слово украинского парламента, чтобы довести до наших западных партнеров пагубность сотрудничества с кремлевскими дельцами" , - подчеркнул он.

Максим Бурбаки также добавил, что тема Северного потока поднимал во время своих переговоров и руководитель "Народного фронта" Арсений Яценюк, 15-16 марта имел визиты в Польшу и Литву.

В Литве руководитель "Народного фронта" встретился с Премьер-министром Литвы. В Варшаве Яценюк принял участие в Международной конференции "Революция, война и ее последствия", - сообщил он.