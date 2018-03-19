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Беглый внефракционный нардеп Александр Онищенко рассказал, что
потратил много денег на президента Украины Петра Порошенко.
Онищенко отметил, что до общения с Порошенко был довольно
богатым человеком Фото: Михаил Подоляк / Facebook "Неохота
говорить, потратил много денег, не только на избирательную
кампанию, а и на его прихоти. Средства вкладывались не только в
избирательную кампанию, а и в выстраивание определенной ветви
власти, медиа, парламент, голосования, проведение необходимых ему
людей на должности, чтоб он смог контролировать чиновников и
потоки", – заявил он.По словам Онищенко, он платил не за свой
депутатский мандат, а за регистрацию кандидатом на парламентских
выборах 2014 года."Нужно было заплатить, да. В итоге мне пришлось
профинансировать потребности партии Петра Алексеевича. Сначала я
пошел в ЦИК, подал все документы. Меня не зарегистрировали, потому
что я проживал в Украине не более 180 дней. По этому вопросу
обратился в суд. Но поскольку все суды на тот момент были уже под
контролем, точнее, он с судьями общался, то была команда не
регистрировать меня. Через какое-то время появился как всегда
добрый Петр Алексеевич, говорит: "Нужно помочь тебе с этим
вопросом". Лично позвонил и назначил встречу с приближенным к нему
человеком", – рассказал нардеп.Онищенко добавил, что ему "дали
намек профинансировать парламентские выборы БПП"."Когда я это
сделал, ЦИК зарегистрировал меня на тех же основаниях, что я
подавал ранее: что я участвовал в Олимпийских играх и не смог по
этой уважительной причине быть в Украине", – отметил он.Нардеп
заявил, что тогда заплатил $6 млн наличными. Онищенко подчеркнул,
что заработал эти деньги еще во время работы в Туркменистане. По
словам нардепа, до общения с Порошенко он был довольно богатым
человеком."В 2012 году я входил в список Forbes "200 богатых людей
мира". До политики у меня было $65 млн. Дай Бог, чтобы у меня
осталось хотя бы 10% от начального капитала после всех дел с
Порошенко. Это то, чем занимается Петр Алексеевич. Он ищет людей, у
кого есть деньги, находит, куда эти деньги нужно вложить, и в итоге
деньги сгорают, а он всех кидает и довольствуется этим. Точно по
такой же схеме он и со мной поступил. Сначала это были инвестиции в
усиление его власти, потом он рассказывал, что нужно скупать
определенные активы. И получалось, что активы у бизнеса выкупались
в честную, за деньги", – сказал он.Онищенко фигурирует в деле
о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии
компании "Укргазвидобування". По данным следствия, государству
был нанесен убыток на сумму около 3 млрд грн. Следствие установило
причастность к незаконной схеме 29 человек, включая
Онищенко.По информации Генеральной прокуратуры, нардеп
покинул Украину 2 июля 2016 года.5 июля того же года Верховная
Рада поддержала представления генпрокурора о привлечении
к ответственности, задержании и аресте Онищенко. Сам
он отказался присутствовать на заседании парламента,
заявив, что его "подставили и кинули".29 июля политик сообщил,
что находится в Лондоне и готов отстаивать свою правоту в
британском суде.В декабре Онищенко рассказал в интервью изданию
"Страна", что по поручению Администрации Президента скупал
голоса в Верховной Раде, "торговался и организовывал коммерческие
голосования" в пользу Порошенко. Онищенко также отметил, что на
протяжении года записывал свои разговоры с Порошенко и его
окружением на диктофон в наручных часах, а в конце
ноября передал аудиозаписи спецслужбам США.Президент Украины
утверждал, что ничего не слышал о пленках Онищенко.18 декабря
2017 года Соломенский районный суд Киева разрешил проводить
заочное расследование в деле Онищенко.В январе 2018 года
Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное
антикоррупционное бюро Украины обратились к властям Испании и
Германии с просьбой об экстрадиции политика.5
марта Онищенко вручили новое подозрение.
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