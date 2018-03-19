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|Порошенко призвал ужесточить санкции против России из-за выборов в Крыму
|19.03.2018 13:44
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В обновленный список также включат организаторов российских выборов в КрымуПрезидент Украины Петр Порошенко призвал международное общество усилить санкции в отношении России из-за проведенных ею выборы президента РФ в Крыму.
Фото: president.gov.ua
"Мы проработать перечень лиц, которые планировали, способствовали, организовывали, агитировали или участвовали в дерзком избирательном процессе в Крыму, и представить его для укрепления санкций против оккупационной российской власти. И мы призываем международных партнеров усилить санкционный давление на Кремль", - сообщает пресс-служба украинского президента.
"Результаты незаконного голосования являются ничтожными и не будут иметь никаких правовых последствий. Легитимными президентскими выборами в Крыму могут быть только выборы президента Украины", - отметил Порошенко.
Напомним, в 2018 году выборы президента России прошли 18 марта - в четвертую годовщину незаконной аннексии Крыма. Участие в них приняли 8 кандидатов, в том числе действующий президент страны. С момента аннексии Крыма Россия традиционно проводит голосование на полуострове.
По результатам подсчетов по состоянию на 23:01 по киевскому времени в Крыму за Путина отдали свои голоса 92,41% избирателей.
В общем по данным ЦИК РФ, после обработки 99% бюллетеней действующий президент России Владимир Путин набирает 76,65%.