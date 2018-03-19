Спикер Кремля Дмитрий Песков не назвал конкретных стран, якобы поздравивших президента РФ Владимира Путина с победой на президентских выборах 18 марта. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Песков не сказал, какие страны Запада поздравили Путина с победой на выборах Фото: ЕРА Песков не назвал никаких конкретных стран, отметив, что позже обнародуют обобщенную информацию."Эхо Москвы" сообщало, что лидеры США и западных стран не поздравили Путина. Глава Кремля получил поздравления от лидеров бывших советских республик – Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Молдовы и Таджикистана. Кроме того, его поздравили главы Китая, Кубы, Боливии, Венесуэлы, Сербии и непризнанной Абхазии.18 марта – в день годовщины аннексии Крыма – в России прошли президентские выборы. Издание "ГОРДОН" вело онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня.19 марта глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что за Путина проголосовали 76,66% россиян. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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