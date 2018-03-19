Европейские министры проявили большой интерес к встрече с Климкиным

"Мы передали европейцам список из более 140 человек, привлеченных к проведению незаконных выборов в Крыму", - сообщает LB.ua со ссылкой на политического директора МИД Украины Алексея Макеева.

По его словам, интерес европейских министров к встрече с главой МИД Украины был значительным, " такого количества, кажется, не было никогда".

Президент Украины Петр Порошенко назвал незаконными выборы президента, которые Россия провела в том числе в оккупированном ею Крыму.

Порошенко призвал международных партнеров усилить санкционный давление на Кремль.

Ранее глава дипломатии ЕС Могерини подчеркнула, что ЕС не признает выборы президента в оккупированном Крыму. С соответствующими заявлениями в эти выходные и в понедельник выступили многие страны ЕС.