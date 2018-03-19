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Украина предоставила ЕС список 140 лиц, причастных к организации выборов в Крыму
19.03.2018 13:52
Украина предоставила ЕС список 140 лиц, причастных к организации выборов в Крыму
Европейские министры проявили большой интерес к встрече с Климкиным
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин передал главам МИД стран ЕС на сегодняшней встрече в Брюсселе список из 140 фамилий, задействованных в организации и проведении незаконных выборов в Крыму.
Украина предоставила ЕС список 140 лиц, причастных к организации выборов в Крыму Фото:shutterstock.com

"Мы передали европейцам список из более 140 человек, привлеченных к проведению незаконных выборов в Крыму", - сообщает LB.ua со ссылкой на политического директора МИД Украины Алексея Макеева.

По его словам, интерес европейских министров к встрече с главой МИД Украины был значительным, " такого количества, кажется, не было никогда".

Президент Украины Петр Порошенко назвал незаконными выборы президента, которые Россия провела в том числе в оккупированном ею Крыму.

Порошенко призвал международных партнеров усилить санкционный давление на Кремль.

Ранее глава дипломатии ЕС Могерини подчеркнула, что ЕС не признает выборы президента в оккупированном Крыму. С соответствующими заявлениями в эти выходные и в понедельник выступили многие страны ЕС.

По результатам подсчетов по состоянию на 23:01 по киевскому времени в Крыму  за Путина отдали свои голоса 92,41% избирателей.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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