Экс-прокурор отдела ГПУ Владимир Скородинский обратился с иском в Окружной административный суд города Киева о признании незаконным приказа Генерального прокурора Украины № 221 от 03.10.2019 года "Об утверждении Порядка прохождения прокурорами аттестации". "Как прокурор незаконно уволенный бывшим Генеральным прокурором Украины Луценко Ю.В. за отказ выполнять незаконные процессуальные действия по уголовному делу где он был потерпевшим, восстановился по решению суда, не прекращаю свою борьбу уже за наказание виновных должностных лиц ГПУ которые способствовали моему увольнению и в очередной раз буду отстаивать свои права, но в этот раз не только свои, но и всех своих коллег которые будут "изгнаны" с органов прокуратуры Украины в результате позорной на мой взгляд аттестации. Считаю действия руководства Генеральной прокуратуры Украины незаконными в связи с чем сегодня обратился с иском в Окружной административный суд города Киева о признании незаконным и приказа Генерального прокурора Украины № 221 от 03.10.2019 года "Об утверждении Порядка прохождения прокурорами аттестации". - Заяаил Владимир Скородинский. Аттестация сотрудников украинской прокуратуры согласно принятым законам пройдет в три очереди и завершится 1 сентября 2020 года. Об этом 25 сентября 2019 года заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, информирует Генеральная прокуратура Украины (ГПУ). "Цель реформы – новые стандарты работы прокуроров, которые соответствуют ожиданиям общества, бизнеса и инвесторов. Сначала пройдет аттестация, и все действующие прокуроры, которых оценят по критериям профессионализма и доброчестности, продолжат работать в новых органах прокуратуры. Процесс аттестации должен быть завершен до 1 сентября 2020 года, и аттестованные прокуроры будут работать на основе индивидуального оценивания качества работы", – отметил глава ведомства. Планируется, что первыми аттестацию пройдут прокуроры Генеральной прокуратуры, а вторая и третья очереди аттестации коснутся прокуроров региональных и местных прокуратур. "С 27 сентября по 10 октября этого года работники Генеральной прокуратуры Украины будут подавать заявления о переводе в новые органы и о намерении пройти аттестацию. Предполагается, что аттестация будет состоять из трех этапов и к каждому следующему этапу кадровые комиссии будут допускать тех прокуроров, которые успешно прошли предварительный этап", – сказано в сообщении. На первом этапе запланирован "экзамен в форме анонимного тестирования с использованием компьютерной техники с целью выявления знаний и умений в применении закона, соответствия осуществлять полномочия прокурора". На втором этапе будут оценивать общие способности и навыки "на основе анонимного компьютерного тестирования". "На третьем этапе прокуроры пройдут собеседование с целью выявления соответствия прокурора требованиям профессиональной компетентности, профессиональной этики и доброчестности. Для оценки уровня владения практическими умениями и навыками прокуроры также выполнят письменное практическое задание", – рассказали в ГПУ. Отметим, Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) не будет работать вплоть до окончания периода полной перезагрузки органов прокуратуры, который займет не менее двух лет. КДКП заменят общественность и международные эксперты. Об этом на брифинге 4 октября сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка. "Вместо КДКП, работа которой остановлена до сентября 2021 года, будут созданы кадровые комиссии. Они будут состоять из внешних наблюдателей, представителей международных организаций и экспертных организаций. То есть функции КДКП временно будут осуществлять именно кадровые комиссии. Дисциплинарные жалобы на прокуроров также будут публично и прозрачно рассматривать кадровые комиссии, которые и будут привлекать прокуроров к ответственности. Генеральный прокурор к этому процессу отношения иметь не будет. После того, как органы прокуратуры обновятся, прокуроры выберут себе новые органы прокурорского управления — Совет прокуроров Украины и Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров", — рассказал на брифинге Руслан Рябошапка. Предполагается, что в состав кадровых комиссий включат лиц, делегированных международными организациями. Замена ГПУ на Офис генпрокурора превращает, как минимум в сознании граждан, правоохранительный орган в канцелярию по обслуживанию работы генпрокурора. О чем, собственно, в своих выводах заявили и в Главном научно-экспертном управлении ВРУ. В принятом Радой законе о реформе ГПУ полномочия генпрокурора заметно расширяются, в то время как сама Генпрокуратура вообще ликвидируется как структура. Вместо нее будет создан Офис генпрокурора. Региональные отделения прокуратуры будут переименованы в офисы региональных прокуроров, а местные — в окружные прокуратуры. Дело здесь не только в изменении "фасада", как может показаться на первый взгляд, а в излюбленном украинской властью способе избавления от ненужных людей, переименовывая различные структуры под видом реформирования. Самый яркий пример — превращение управлений в министерствах и агентствах в департаменты, которые с приходом нужного человека в руководство снова становились управлениями. При этом реорганизация касается всех работников подразделения, которых увольняют, а затем набирают в "новую" структуру. Именно таким путем власть пойдет и при грядущей реформе Генпрокуратуры. Но только для кадровых чисток менять устоявшееся название, разумеется, не нужно. Замена ГПУ на Офис генпрокурора превращает, как минимум в сознании граждан, правоохранительный орган в канцелярию по обслуживанию работы генпрокурора. О чем, собственно, в своих выводах заявили и в Главном научно-экспертном управлении ВРУ. Первый вывод касался предложения о переименовании Генеральной прокуратуры Украины в Офис генерального прокурора, которое, по мнению экспертов, юридически необоснованно. Как считают эксперты, термин "офис" не имеет ничего общего со сферой правосудия и системой государственных органов в Украине. А согласно Конституции прокуратура в Украине действует как единая система, осуществляющая свои правоохранительные функции. Хотя данную систему и возглавляет генеральный прокурор, однако нельзя поставить знак равенства между генпрокурором и прокуратурой в целом. Однако, если для обозначения высшего органа в системе прокуратуры Украины использовать термин "Офис генерального прокурора", создается чувство, что все другие структурные подразделения и руководители этого органа имеют лишь функции по обеспечению деятельности генпрокурора. При этом полномочия самого генпрокурора планируют заметно расширить, в частности, в вопросах подбора кадров в новую структуру и контроля за ними. Для этого законопроект предполагает приостановить полномочия Квалификационно-дисциплинарной комиссии и Совета прокуроров, созданных по требованиям международных экспертов. Эти подразделения занимаются всеми кадровыми вопросами, которыми раньше ведали руководители областных и Генеральной прокуратур, кроме того, они привлекают прокуроров к дисциплинарной ответственности. То есть существующая система отбора кадров ликвидируется, а функции КДК и Совета прокуроров берут на себя кадровые комиссии, которыми в ручном режиме будет руководить генпрокурор. Примечательно, что квалификационный экзамен "слуги" хотят отменить, как и спецподготовку новых прокуроров в Академии прокуратуры, которую превращают в Тренинговый центр. Новый генпрокурор, конечно, обещает, что после реформы будет возвращение к практике применения дисциплинарной комиссии и прокурорского совета, но когда это будет — неизвестно. В целом после внедрения реформы в жизнь генеральный прокурор станет куда более важной политической фигурой в стране, чем это было в последние пять лет. По сути, руководитель Офиса генпрокурора будет иметь возможность в ручном режиме руководить всей прокуратурой (ведь установленные ранее предохранители, ограничивавшие власть генпрокурора, "приостановлены" на неопределенное время), что, соответственно, приведет к увеличению влияния генпрокурора и на поднадзорные силовые органы. Относительно независимым и дальше останется специальный антикоррупционный прокурор, но новые полномочия генпрокурора создавать и ликвидировать специализированные прокуратуры теоретически можно будет использовать и против него. Например, создав некую специализированную структуру по надзору за САП. В нынешнем Офисе президента, как известно, хватает людей, способных на тонкие юридические игры. Таким образом, политический вес нынешнего генпрокурора Руслана Рябошапки заметно вырастет, но далеко не факт, что реформа, которую он продвигает, делается именно под него. Вполне может быть, что через несколько месяцев обновленная должность генпрокурора будет передана новому человеку. Во-первых, не нужно забывать, что Рябошапка профессиональный чиновник и в команде Зеленского появился непосредственно перед выборами. То есть к числу старых проверенных друзей вроде Богдана или братьев Шефиров он не принадлежит. Более надежным для Зеленского выглядит передать возросшие полномочия генпрокурора более доверенному лицу. Во-вторых, далеко не факт, что борьба с коррупцией, которой в первую очередь ждут избиратели Зеленского от генпрокурора, будет довольно успешной. Вполне вероятно, что через несколько месяцев Зеленскому понадобится громоотвод и им вполне может стать генпрокурор Рябошапка. А при наличии послушного монобольшинства в Раде замена генпрокурора станет для Зеленского делом техники. Проект закона о реформировании прокуратуры подал в Верховную Раду 29 августа президент Украины Владимир Зеленский, в первом чтении его утвердили 10 сентября. Рада приняла этот проект закона во втором чтении и в целом 19 сентября. Закон частично вступил в силу 25 сентября. Закон сокращает максимальное количество сотрудников прокуратуры в Украине с 15 тыс. до 10 тыс. Обязательным условием для генпрокурора, согласно документу, должны стать высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее пяти лет. Эта норма в 2016 году была исключена из законодательства, что позволило стать генпрокурором Юрию Луценко. "Зеленский прекрасно понимает, что общество глубоко разочаровано бездействием Рябошапки и что дальнейшая пассивность Генерального прокурора ударит по рейтингу Президента. Но сейчас Зеленский еще наивно надеется, что он сможет надавить на Рябошапку и принудить его начать бороться с элитной коррупцией. Увы, не начнет. Рябошапка откровенно боится поднять руку на коррупционеров. Не тот тип психики. Мелкий клерк, который совершенно случайно оказался на столь сложной должности в столь сложное время. Рябошапка должен был сразу же отказаться от должности ген прокурора, но не смог преодолеть искушения всеобщего внимания. Как всякая никчемность , испытывающая комплекс нереализованности, он очень любит красоваться на публику, произносить умные фразы, демонстрировать железную волю и бескомпромиссность. У Зеленского таких пустышек через одного. Рябошапка будет до последнего дня "проводить" реформу прокуратуры, переаттестации коррумпированных прокуроров, заниматься увольнениями и назначениями, создавать " прокуратуру будущего "стараясь отдалить день увольнения, потому что быстрое увольнение - это позор и возвращение назад в слой мелких чиновников. Угрозы увольнения не изменит поведения Рябошапки, он просто не обладает необходимым мужеством. Для него начать бороться с коррупционерами, это означает потерять сон, аппетит, спокойствие, получить ЕГО на пол-шестого. Поэтому как только Зеленский предложит ему написать заявление, Рябошапка немедленно согласиться, с облегчением вздохнет и попросит .. о новой должности взамен. Каким нибудь омбудсменом, послом или третьим помощников в АП. Ему дадут новую должность и даже похвалят, что "в трудный переходный период ... не дрогнул, провел реформу, заложил основы .." и всякую подобную лабуду. Мой прогноз: Рябошапка будет уволен через 5-7 месяцев. Больше терпеть эту никчемность Зеленский уже не сможет, потому что его рейтинг начнет просто заваливаться." - Зачвил политический аналитик Андрей Головачев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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