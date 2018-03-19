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|Политзаключенный Балух объявил бессрочную голодовку
|19.03.2018 14:00
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Балух протестует против приговора, который ему вынесли 16 января, который сейчас вступил в силуУкраинский политзаключенный Владимир Балух, удерживаемый в аннексирована Крыму, объявил бессрочную голодовку.
Фото: facebook.com/crimeahrg
"Таким образом украинец выражает протест против незаконного приговора по сфабрикованному против него уголовному делу" , - сообщаетКрымская правозащитная группа.
Правозащитники отмечают, что Балух протестует против приговора, который ему вынесли 16 января, который сейчас вступил в силу.
Согласно решению суда, Балух должен провести в колонии-поселении 3 года и 5 месяцев.
19 марта 2018, его должны перевести в одиночную камеру СИЗО, в которой он будет находиться на период голодания.
Также сегодня, в "Раздольненском районном суде" на 15 по местному времени назначено заседание, на котором "судья" Татьяна Пиркало выбирать Владимиру Балух мера пресечения уже в рамках другого дела, возбужденного против него по ч. 2 ст. 321 УК РФ уже во время содержания под стражей (Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).
Напомним, подконтрольный России Раздольненский районный суд Крым 16 января приговорил крымского активиста Владимира Балуха до трех лет и семи месяцев лишения свободы в колонии-поселении и штрафа в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (около 4,6 тыс. Грн).