Как заявил глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов, утверждения художника Александра Ройтбурда на должности директора Одесского художественного музея требовал закон. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Противники назначения Ройтбурда критиковали его моральные качества Фото: Roytdurd Oleksandr / Facebook Контракт с Ройтбурдом подписан на пять лет.За это время новоназначенный директор обязуется сделать ремонт в помещениях и привлечь в музей новых посетителей.Как заявил Степанов, выбор не стоял – назначать или нет. По его словам, утверждения кандидата, победившего на конкурсе, требует закон."Человек, который прошел конкурс и представил свою программу, должен быть назначен на должность. Я верю, что Одесса действительно станет культурным центром. Не только Украины, но и всей Европы. Об этом много говорят, но когда доходит до дела, остаются только разговоры. Мы начинаем сегодня, прямо здесь, с Художественного музея", – заявил Степанов.Ройтбурд заявил, что рад принятому решению. "Я рад, что, несмотря на тот ужас и количество грязи, которое вылили мне на голову, абсолютно неаргументированно, сегодня принято справедливое и законное решение. Я очень благодарен губернатору за поддержку и волевые действия", – прокомментировал свое назначение Ройтбурд.Свою поддержку назначению художника также выразил министр культуры Украины Евгений Нищук."Российская эскалация происходит не только на востоке страны. К сожалению, некоторые люди поддерживают это движение внутри страны. И очень обидно, что этот процесс инициируют депутаты облсовета. Хорошо, что есть украинские патриоты, я хочу поблагодарить одесского губернатора за позицию и решение. Нельзя позволять сепаратистским настроениям уничтожать будущее украинского искусства", – сказал министр культуры.15 марта Одесский областной совет отказался назначить Ройтбурда директором Одесского художественного музея.Противники назначения Ройтбурда критиковали его моральные качества (представители Оппозиционного блока отметили, что тот назвал 2 мая 2014 года "днем победы"), утверждая, что художник "нечист на руку и имеет грехи в прошлом".Конкурс на должность директора Одесского художественного музея Ройтбурд выиграл 6 декабря 2017 года. Кроме него, на должность претендовали прежний руководитель музея Виталий Абрамов и его заместитель Сергей Седых.В комментарии "Телекритике" Ройтбурд отмечал, что хочет сделать музей более открытым и переосмыслить его композицию.Александр Ройтбурд – известный украинский художник, его работы находятся в коллекциях Национального художественного музея Украины, Нью-Йоркского музея современного искусства и других. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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