ЕС "шокирован использованием впервые за 70 лет нервно-паралитического вещества военного класса, разработанной в России"

"Европейский союз решительно осуждает набег, совершенное против Сергея и Юлии скрипачей в Солсбери", - говорится в заявлении Совета министров ЕС на уровне иностранных дел, опубликованном в понедельник.

Министры подчеркивают, что ЕС "шокирован использованием впервые за 70 лет нервно-паралитического вещества военного класса, разработанной в России".

"Использование любой химического оружия любым лицом является абсолютно неприемлемым и представляет угрозу безопасности для всех нас. Любое такое использование является явным нарушением Конвенции по химическому оружию, нарушением международного права и подрывает международный порядок, основанный на правилах", - отмечают в заявлении.

Евросоюз выдвинул ряд требований России. В частности, призвал РФ безотлагательно ответить на вопрос Великобритании и международного общество, и "обеспечить немедленное и полное раскрытие своей программы" Новичок "перед Организацией по запрещению химического оружия".

"ЕС выражает полную солидарность с Великобританией и поддержку ее усилиям осудить ответственных за это преступление" , - отмечают в документе.

Напомним, что США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением , в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона Скрипаля дополнительно указывает на ее ответственность. Четверо лидеров также отмечают, что РФ должна в полной мере раскрыть программу "Новичок" Организации по запрещению химического оружия.

4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии .

Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества .

В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.