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Франков: "Динамо" – сепаратисты? Вы соображаете, что несете?! Особенно любопытно это слышать от бывших членов Партии регионов
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19.03.2018 14:16
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Киевский футбольный клуб "Динамо" является символом независимой
Украины, заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию
Гордону главный редактор журнала "Футбол", член исполкома Федерации
футбола Украины Артем Франков. Франков: Это "Динамо", которое в
сборную Украины поставляет игроков сотнями, – сепаратисты?
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Да, и риторика такая: "Вы не
понимаете момент! У нас тут единство Украины, не поехать в
Мариуполь – это сепаратизм..." Это "Динамо", которое в сборную
Украины поставляет игроков сотнями, – сепаратисты? "Динамо",
которое является, в общем-то, символом независимой Украины? Люди,
вы соображаете, что несете? Причем особенно любопытно это слышать
от некоторых деятелей из бывших членов Партии регионов", –
заявил Франков.По его словам, у критикующих "Динамо" бывших
регионалов "биографии с такими хвостами, что мама не
горюй". 24 июля 2017 года футбольный клуб "Динамо", ссылаясь
на Министерство внутренних дел, Службу безопасности Украины и
Госслужбу охраны, заявил о нецелесообразности проводить матчи
в Мариуполе.27 августа футбольный клуб "Динамо" сообщил, что
отправил руководству Федерации футбола Украины и украинской
Премьер-лиги просьбу назначить новую дату поединка седьмого
тура УПЛ в Мариуполе с одноименным клубом. На матч,
назначенный на этот день, киевляне не приехали. 11 сентября
контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ засчитал "Динамо" техническое
поражение в матче против ФК "Мариуполь". "Динамо" подало
апелляцию, но проиграло ее.
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