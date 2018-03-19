Киевский футбольный клуб "Динамо" является символом независимой Украины, заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону главный редактор журнала "Футбол", член исполкома Федерации футбола Украины Артем Франков. Франков: Это "Динамо", которое в сборную Украины поставляет игроков сотнями, – сепаратисты? Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Да, и риторика такая: "Вы не понимаете момент! У нас тут единство Украины, не поехать в Мариуполь – это сепаратизм..." Это "Динамо", которое в сборную Украины поставляет игроков сотнями, – сепаратисты? "Динамо", которое является, в общем-то, символом независимой Украины? Люди, вы соображаете, что несете? Причем особенно любопытно это слышать от некоторых деятелей из бывших членов Партии регионов", – заявил Франков.По его словам, у критикующих "Динамо" бывших регионалов "биографии с такими хвостами, что мама не горюй". 24 июля 2017 года футбольный клуб "Динамо", ссылаясь на Министерство внутренних дел, Службу безопасности Украины и Госслужбу охраны, заявил о нецелесообразности проводить матчи в Мариуполе.27 августа футбольный клуб "Динамо" сообщил, что отправил руководству Федерации футбола Украины и украинской Премьер-лиги просьбу назначить новую дату поединка седьмого тура УПЛ в Мариуполе с одноименным клубом. На матч, назначенный на этот день, киевляне не приехали. 11 сентября контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ засчитал "Динамо" техническое поражение в матче против ФК "Мариуполь". "Динамо" подало апелляцию, но проиграло ее. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки украины динамо франков что это Теги: спорт