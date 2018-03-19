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Рудковская и Плющенко в купальнике и плавках станцевали на пляже
19.03.2018 14:32
Супруги продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко поделились роликами, снятыми во время отдыха на Мальдивах. Рудковская и Плющенко проводят время на Мальдивах Фото: rudkovskayaofficial / Instagram Видео, на котором Рудковская запечатлена в купальнике, она разместила на своей странице в Instagram.

Цвет настроения -синий * Любимый друг, @fkirkorov , лови * #цветнастроениясиний @jumeirahvittaveli * @natayakimbeachclub *

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 17 Мар 2018 в 4:46 PDT
Ролик, для которого Плющенко позировал в плавках, он опубликовална своей странице в Instagram.

#цветнастроениясиний Фил, @fkirkorov ,бикини не ношу,мартини не употребляю,но песенка зашла мощно!Лови,друг,Мальдивские танцы * @jumeirahvittaveli

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) 15 Мар 2018 в 9:07 PDT
Ролики пара сопроводила песней из репертуара певца Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий".Плющенко и Рудковская поженились 12 сентября 2009 года.6 января 2013 года у них родился общий ребенок – сын Александр.

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