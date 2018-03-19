По словам народного депутата, заместителя руководителя фракции "Батьківщина" Сергея Соболева, депутатов, которые будут отказываться сдавать оружие при входе в здание Верховной Рады Украины, не будут пропускать в помещения. Соболев считает, что новый законопроект является "мировой практикой" Фото: Батьківщина / Facebook Авторами законопроекта выступили нардепы от всех фракций. В коментарии "Украинской правде" один из авторов, заместитель руководителя фракции "Батьківщина" Сергей Соболев заявил, чтотакой законопроект является "мировой практикой"."Этот законопроект узаконивает прохождения через раму народных депутатов, как это делается в аэропортах ради безопасности. Если у депутата есть оружие, даже именное, депутат не имеет права заходить в сессионный зал или любое государственное учреждение кроме судов", – сказал он.Соболев отметил, что если такое оружие есть, депутат должен оставить его в сейфах, которые будут размещены у входов.По его словам, если депутат не захочет сдать оружие, то его просто не пропустят в здание. Это будет касаться и охранников депутата.Кроме того, Соболев сообщил, что, законопроект не касается судов, там охрану осуществляет другой государственный орган."Поэтому сейчас безотлагательно готовятся поправки, в другой закон, чтобы сделать так же с судами", –добавил Соболев.15 марта нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко рассказала, что нардепа Надежду Савченко вывели из сессионного зала парламента из-за "угрозы для окружающих".Позже стало известно, что Савченко попросили покинуть парламент несколько нардепов от "Народного фронта", в частности – Андрей Тетерук и Андрей Левус. "Украинская правда" писала, что Савченко принесла в Верховную Раду три гранаты и пистолет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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