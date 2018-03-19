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Британия и ЕС согласовали сроки начала переходного периода после Brexit
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19.03.2018 14:48
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Лондон и Брюссель надеются, что соглашение о переходном периоде
стороны подпишут на саммите Евросоюза на этой неделе. ЕС и Британия
согласовали сроки переходного периода Фото: ЕРА По словам Барнье,
переходной период начнется со дня выхода Британии из ЕС – 29
марта 2019 года.Он добавил, что достигнута договоренность о правах
граждан Евросоюза в Соединенном Королевстве и наоборот.Лондон и
Брюссель надеются, что соглашение о переходном периоде стороны
подпишут на саммите ЕС на этой неделе.Референдум о выходе
Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. Согласно его
результатам, 51,9% британцев проголосовали за выход страны из
сообщества, 48,1% – хотели остаться в ЕС.Официальная процедура
выхода Британии из ЕС стартовала 29 марта 2017
года и займет два года.19 июня 2017 года в
Брюсселе начались переговоры по Brexit. 7
декабря завершился первый этап диалога. Выход
Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года в 23.00 по
лондонскому времени (30 марта в 1.00 по Киеву).Премьер-министр
Великобритании Тереза Мэй считает возможным перенос даты
выхода страны из Европейского союза "на незначительный срок".
Она рассчитывает заключить торговое соглашение и оборонный
пакт с Брюсселем до Brexit.По данным издания BuzzFeed, анализ
британского правительства о влиянии Brexit на экономику страны
показал, что Соединенному Королевству будет хуже при любом
смоделированном сценарии.7 марта председатель Европейского
совета Дональд Туск направил 27 странам Европейского союза
письмо о новых отношениях с Великобританией после Brexit.
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