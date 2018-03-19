Лондон и Брюссель надеются, что соглашение о переходном периоде стороны подпишут на саммите Евросоюза на этой неделе. ЕС и Британия согласовали сроки переходного периода Фото: ЕРА По словам Барнье, переходной период начнется со дня выхода Британии из ЕС – 29 марта 2019 года.Он добавил, что достигнута договоренность о правах граждан Евросоюза в Соединенном Королевстве и наоборот.Лондон и Брюссель надеются, что соглашение о переходном периоде стороны подпишут на саммите ЕС на этой неделе.Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. Согласно его результатам, 51,9% британцев проголосовали за выход страны из сообщества, 48,1% – хотели остаться в ЕС.Официальная процедура выхода Британии из ЕС стартовала 29 марта 2017 года и займет два года.19 июня 2017 года в Брюсселе начались переговоры по Brexit. 7 декабря завершился первый этап диалога. Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года в 23.00 по лондонскому времени (30 марта в 1.00 по Киеву).Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает возможным перенос даты выхода страны из Европейского союза "на незначительный срок". Она рассчитывает заключить торговое соглашение и оборонный пакт с Брюсселем до Brexit.По данным издания BuzzFeed, анализ британского правительства о влиянии Brexit на экономику страны показал, что Соединенному Королевству будет хуже при любом смоделированном сценарии.7 марта председатель Европейского совета Дональд Туск направил 27 странам Европейского союза письмо о новых отношениях с Великобританией после Brexit. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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