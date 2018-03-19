Мать журналистки Ксении Собчак, российский сенатор Людмила Нарусова заявила, что кандидат в президенты РФ от "Коммунистов России" Максим Сурайкин "чествовал" советского диктатора Иосифа Сталина. Сенатор добавила, что в ближайшее время выступит с законодательной инициативой – оправдание сталинизма приравнять к оправданию нацизма. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Нарусова: Значит, будет еще одна война, за восстановление Советского Союза Фото: ЕРА По ее словам, кандидат в президенты РФ от "Коммунистов России" Максим Сурайкин "чествовал" советского диктатора Иосифа Сталина. Нарусова заявила, что в ближайшее время выступит с законодательной инициативой – "оправдание Сталина приравнять к оправданию нацизма".Она отметила, что во время президентской кампании в 2018 году два человека были "откровенными сталинистами" и призывали вернуться в Советский Союз.По словам Нарусовой, "они говорили о том, как они это себе представляют: Прибалтика, Кавказ, Казахстан – ясно, что они не побегут в Советский Союз, а значит, будет еще одна война, за восстановление Советского Союза".Сенатор подчеркнула, что люди, которые призывали к воссоединению СССР и "проливали слезы" по данному поводу, оказались аутсайдерами, по предварительным итогам выборов, и это для нее самое главное.18 марта – в день годовщины аннексии Крыма – в России прошли президентские выборы. Издание "ГОРДОН" вело онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня.По данным российского Центризбиркома, действующий президент России Владимир Путин лидирует с 76,67% голосов после обработки 99,8% бюллетеней. На второй позиции кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,79%), за ним кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский (5,66%). Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") получила 1,67% голосов, Григорий Явлинский ("Яблоко") – 1,04%, Борис Титов (Партия роста) – 0,76%, Сурайкин – 0,68%, Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") – 0,65%.В феврале в эфире радиостанции "Эхо Москвы" Сурайкин говорил, что является убежденным сталинистом. По его словам, "Сталин – это не вот этот вот образ, сформированный буржуазными СМИ, перед которыми стояла задача опорочить советский период и вообще все советское, что репрессии и так далее". "Сталин – это, прежде только, государственник, который был нацелен на строительство советского государства в интересах общества", – заявил кандидат от "Коммунистов России". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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