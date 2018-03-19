Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко предположил, что о суицидальных мыслях и желании уволиться и.о. директора Николаевского аэропорта Владислав Волошин писал одному из бывших руководителей КП "Николаевский международный аэропорт" Савченко: Есть правоохранительные органы, которые объективно и беспристрастно разберутся в случившемся Фото: mk.gov.ua Он отметил, что тот был настоящим героем и искренним патриотом."Я хорошо помню тот июльский день, когда лично познакомился с Владом. Это было после того, как Юрий Бутусов сделал интервью с героем-летчиком, который был вынужден уйти со службы и искать себя в гражданской жизни. Принципиален. Гордый. Целенаправленный. Хорошо помню каждое слово нашего с ним разговора, после которого и предложил ему рассмотреть возможность занять должность в КП "Николаевский международный аэропорт". Через неделю было его официальное представление в должности и сразу завистливые взгляды бывших руководителей предприятия, которые увидели в нем конкурента. Несмотря на это, Влад строил планы на будущее, одним из этапов в которых был запуск николаевского аэропорта", – написал Савченко.Он добавил, что многие из тех, кто даже не был знаком с Волошиным и его работой, "начали распространять различную чушь о каких-то миллионных тендерах и прочем."Некоторые взялись тиражировать телефонную переписку Влада, как я понял, с бывшими руководителями КП "Николаевский международный аэропорт", которые и натворили на предприятии невесть что. Прекратите заниматься непонятными вещами. Есть правоохранительные органы, которые объективно и беспристрастно разберутся в случившемся. Жду официальной позиции компетентных органов и все, кто причастен к тому, что произошло, несмотря ни на какие нюансы, обязательно понесут ответственность", – заявил Савченко. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=400796823724495&id=100013825419639 Волошин был летчиком-штурмовиком, участвовал в антитеррористической операции на Донбассе, был сбит над оккупированным районом и сумел вернуться на подконтрольную украинским войскам территорию.Российские СМИ обвиняли его в том, что он сбил авиалайнер "Малайзийских авиалиний" летом 2014 года.Руководителем аэропорта Волошин был назначен в январе 2018 года. Вчера стало известно, что Волошин застрелился в своей квартире.23 января николаевский журналист Андрей Лохматов опубликовал расследование, в котором говорилось, что в июле 2017 года николаевский аэропорт по результатам тендера заключил договор с ОАО "СК "ЖПБ-8" на капитальный ремонт забора стоимостью 12,28 млн грн. Для победы этой фирмы аэропорт отклонил предложение николаевского ООО "Ди Кор-Строй", которое было на 15% дешевле. По данным Лохматова, "ЖПБ-8" должна была работать за зданием аэропорта, но активно ремонтировала также терминал внутри и действительно закончила первую очередь работ. В самой компании и в Николаевской ОГА это отвергали. Журналист опубликовал аудиозапись совещания, на котором чиновники облгосадминистрации говорят руководству аэропорта о необходимости срочного проведения тендера на капитальный ремонт терминала аэропорта и расчета с "ЖПБ-8".Издание "НикВести" пишет, что аукцион по определению подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту здания аэропорта Николаева состоялся 4 января 2018 года. Победу в торгах на 102 млн грн получила киевская компания ЕИС.2 марта 2018 года "НикВести" сообщили, что по поручению Савченко Волошин отменил тендер по капитальному ремонту уже отремонтированного здания аэровокзала и разорвал договор с победившей ЕИС. Издание также опубликовало соответствующее поручение губернатора. Оно фигурирует и в переписке Волошина за месяц до смерти с знакомым по имени Максим. И.о. директора аэропорта писал о суицидальных мыслях и желании уволиться.Лохматов сообщил в Facebook со ссылкой на источник в аэропорту, что Волошин был шокирован поручением Савченко разорвать договор по ремонту. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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